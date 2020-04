MotoGP: Suzuki pretende manter Rins e Mir para além de 2022

Desde o início deste ano, as equipes da MotoGP estão se movimentando para assinar com pilotos, e não apenas para a temporada de 2021, como foi o caso da Honda, que anunciou uma extensão de contrato com Marc Márquez por quatro anos.

Na Suzuki, o contrato de ambos os pilotos, Álex Rins e Joan Mir, chegam ao fim este ano, mas, segundo anunciado anteriormente pelo Motorsport.com, ambos devem ficar na equipe japonesa, apesar do interesse da Ducati em Mir.

Esse é um acordo que o chefe da Suzuki na MotoGP, Davide Brivio, tem muito interesse, e ele espera que o relacionamento da equipe com os atuais pilotos continue para além dos próximos contratos.

"Estamos fazendo de tudo para manter o relacionamento com Álex o mais duradouro possível, porque ele está nos ajudando a reconquistar a confiança", disse Brivio sobre Rins, que deu à Suzuki no ano passado suas primeiras vitórias na categoria desde 2000.

"O primeiro ano [2017] foi difícil para ele, porque ele perdeu quase meia temporada por causa de uma lesão. Já em sua segunda temporada houve uma grande evolução e na terceira temporada com a equipe ele ganhou duas corridas e foi o quarto colocado no Mundial".

Ele acrescentou: "Começamos o caminho com Mir no ano passado. Também pretendemos ter pelo menos quatro anos com ele, renovando seu contrato [até 2022].

"E aí pretendemos trabalhar com esses pilotos além disso, porque são dois caras muito talentosos que estão no pelotão da frente, e ter ambos na equipe é muito importante.

Brivio reiterou que a Suzuki "já concordou com tudo" para manter Rins e Mir em 2021, apesar de nada ter sido assinado.

"Ainda não formalizamos os detalhes, porque nesse período tudo está um pouco parado", disse. "Mas acho que não teremos problemas com Rins e Mir: nós queremos que eles fiquem, eles querem ficar e já concordamos com tudo".

"É apenas a questão de assinar um pedaço de papel o mais rápido possível. Então eu espero que não tenhamos surpresas".

GALERIA: As vitórias de Rins em Austin e Silverstone na MotoGP em 2019

