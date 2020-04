Espargaró: Honda terá dificuldades para lidar com irmãos Márquez

Com a aposentadoria de Jorge Lorenzo, a Honda optou por formar a primeira dupla de irmãos na história da MotoGP, quando assinou com o atual campeão da Moto2, Álex Márquez, para se juntar com seu irmão mais velho, o hexacampeão da categoria rainha, Marc.

Ambos falaram durante a pré-temporada sobre a dinâmica na garagem da Honda, com Álex admitindo que Marc não deu muitos conselhos e ajudas antes de sua primeira temporada na MotoGP.

O piloto da KTM, Pol Espargaró, atualmente divide a pista da categoria com seu irmão mais velho, Aleix, que corre pela Aprilia, mas afirmou que não gostaria de dividir uma equipe com ele. Falando com a Sky Italia, Pol falou que o "belo" relacionamento que os irmãos Márquez têm deixará o trabalho de gerenciamento da Honda "ainda mais complicado".

"Será difícil para ambos, não apenas Álex", disse Espargaró quando perguntado sobre a dupla da Honda para 2020. "Álex está em seu primeiro ano e em uma moto difícil. Além disso, ele vai correr ao lado de seu irmão, que ele conhece muito bem. Mas há uma rivalidade especial entre irmãos".

"Eu não gosto de correr contra meu irmão na MotoGP; imagina então na mesma equipe, eu não gostaria nada. E seu companheiro de equipe é o piloto mais forte do campeonato. É uma situação muito difícil para Álex, mas também para Marc, que quer ver seu irmão ir bem na Honda".

"Na minha opinião, será difícil gerenciar dentro da garagem. Mas Alberto Puig é um bom chefe, que sabe o que faz. Eles certamente irão bem, mas estou curioso".

Ele acrescentou: "É arriscado, porque eles são muito próximos como irmãos - e é algo muito bonito. Eles estão sempre juntos em casa, treinam juntos. Isso torna as coisas ainda mais complicadas, porque se Álex for o sétimo ou oitavo, será um bom resultado, mas não se Marc não for mais o primeiro".

GALERIA: Relembre todas as vitórias de Marc Márquez na MotoGP

