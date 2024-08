MotoGP: Dovizioso testará a Yamaha em Misano nesta semana

Andrea Dovizioso, quinze vezes vencedor de corridas de MotoGP, pilotará a Yamaha M1 no teste privado desta semana em Misano, substituindo o lesionado Cal Crutchlow.

Dovizioso, ausente dos holofotes desde que se aposentou das corridas no final de 2022, ajudará a Yamaha a desenvolver sua moto de MotoGP em um teste de dois dias no circuito italiano na terça e quarta-feira.

Dovizioso substituirá o piloto de testes designado pela Yamaha, Cal Crutchlow, que continua fora de ação devido a complicações de uma lesão na mão sofrida no início do ano.

O piloto italiano, que foi vice-campeão do campeonato ao lado do então piloto da Honda Marc Márquez por três temporadas consecutivas entre 2017 e 19, já completou um "teste preliminar" para se acostumar com a versão atual da M1.

"Lamento que Cal ainda não esteja bem, e espero que ele se recupere rapidamente", disse ele.

"Dito isso, estou feliz e empolgado por ter a chance de subir em uma moto de MotoGP novamente, e gostaria de agradecer à Yamaha por essa oportunidade. Espero poder dar minha contribuição para o desenvolvimento da moto".

Embora seja mais conhecido por sua passagem de oito anos pela Ducati, onde consolidou sua posição como um dos melhores pilotos da década de 2010, Dovizioso passou os últimos um ano e meio de sua carreira na MotoGP pilotando a M1 na extinta equipe Petronas SRT na temporada 2021-22.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

No entanto, o italiano teve dificuldades para se adaptar à M1 em um momento em que ela era uma das melhores motos do grid, não conseguindo terminar uma única vez entre os 10 primeiros.

A Yamaha espera aproveitar sua experiência e conhecimento, já que ele desempenhou um papel fundamental na transformação da Ducati em uma vencedora de corridas em meados da década de 2010.

"Todos nós desejamos a Cal uma rápida recuperação e esperamos vê-lo de volta à pista em breve com nossa equipe de testes", disse o diretor da equipe Yamaha, Massimo Meregalli.

"No entanto, nesse meio tempo, não podemos nos dar ao luxo de ficar parados. Por isso, temos o prazer de confirmar que Andrea concordou em substituir Cal e assumir o papel de piloto de testes da Yamaha Factory Racing MotoGP no teste privado de Misano".

"Andrea e a Yamaha têm uma relação próxima há muitos anos. Dovi é um piloto altamente habilidoso e preciso que também tem uma compreensão clara do lado técnico da MotoGP".

"Além disso, além de sua experiência no campeonato de MotoGP, ele também está familiarizado com o projeto de MotoGP da Yamaha, por isso estamos muito ansiosos para continuar nossa parceria com ele. Acreditamos que ele nos ajudará a coletar dados valiosos e nos dará um bom feedback."

Os pilotos Fabio Quartararo e Alex Rins também estarão testando novas peças na M1, vindo diretamente de Spielberg após o GP da Áustria, onde a Yamaha sofreu sua primeira finalização sem pontos em mais de dois anos.

