A MotoGP anunciou que a Tailândia assumirá o papel do Catar e se tornará a etapa de abertura das temporadas de 2025 e 2026. O reinício da categoria já está marcado para o dia 2 de março do próximo ano.

Geralmente, o país tailandês ocupa datas no fim da temporada, em outubro, junto com a maioria das corridas na Ásia e Oceania. Agora, Buriram ganhou um novo espaço no calendário.

O Cata tem sido o local tradicional para a corrida de abertura durante maior parte das últimas duas décadas. Porém, especulações sobre a mudança começaram a surgir nos últimos meses, visando evitar o mês sagrado do Ramadã. A nova data para etapa de Losail ainda não foi anunciada.

Com a entrada da Tailândia como evento de aberta, a MotoGP deve agendar o principal teste de pré-temporada de 2025 também no país. Além disso, o acordo prevê que o ano de 2026 também será começado no traçado tailandês.

"Estamos muito animados em revelar que as aberturas das temporadas de 2025 e 2026 serão o GP da Tailândia em Buriram. O Sudeste Asiático é um dos nossos mercados mais importantes, tanto para o esporte quanto para nossas fábricas e parceiros", disse Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Spo.

"A Tailândia desempenha um papel de liderança nisso, e a paixão é clara de se ver nas grandes multidões que apreciamos em Buriram ano após ano. Sabemos que eles criarão uma atmosfera incrível para o primeiro evento da temporada".

"Assim que Buriram entrou no calendário, ele se tornou um favorito instantâneo. É fácil entender o porquê: é um lugar fantástico para curtir o MotoGP, com um layout criado para mostrar o melhor de nossas corridas acirradas – muito comprovado pelo show incrível que curtimos na pista na temporada passada".

"Estamos ansiosos para voltar no final deste ano e depois retornar em 2025 para uma abertura de temporada histórica".

O calendário completo da temporada de 2025 ainda deverá ser revelado nas próximas semanas.

