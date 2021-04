Após a segunda etapa da temporada de 2021 da MotoGP, no Catar, Maverick Viñales disse que "às vezes é preciso ser louco" para disputar contra os pilotos da Ducati.

Viñales terminou o GP de Doha, em Losail, em quinto lugar, tendo que se recuperar do 11º lugar nos estágios iniciais da corrida.

O piloto da Yamaha teve um ritmo igualmente forte ao do companheiro de equipe vencedor da prova Fabio Quartararo enquanto o avançava no pelotão, mas um erro durante a batalha com Jorge Martin, da Pramac, lhe custou o pódio e o deixou atrás de Álex Rins.

Viñales admitiu que "pediu muito" de sua Yamaha nas voltas finais, pois estava "louco" para tentar chegar ao pódio.

"Acho que conseguimos dois resultados muito bons e voltamos para casa muito felizes com esses resultados", disse.

“Estava acelerando muito a moto, nas últimas três voltas estava louco, estava correndo atrás."

“Pedi muito da moto, por isso da próxima vez vou tentar ser mais tranquilo, tentar tirar o máximo caso tenha que lutar.

“Mas para lutar com os Ducatis, você tem que ser agressivo, tem que ser louco às vezes."

“E foi o que eu tentei fazer, mas não consegui a referência de onde o Jorge estava travando e eu fiz a travagem muito tarde e estava muito em cima dele, e para evitar tocar nele fui direto e foi aí que perdi o pódio."

"Mas, no geral, estou feliz porque o potencial existe, me sinto ótimo, acho que a equipe está trabalhando da maneira correta e agora é a minha vez de melhorar."

Viñales trabalhou durante todo o inverno europeu em suas largadas, mas admitiu no GP de Doha que seu tempo de reação foi muito lento e que ele quase perdeu a dianteira da moto nos estágios iniciais.

“Bem, no início o problema é antes de mais nada o tempo de reação, fui muito lento”, explicou.

“Na largada vi que havia fumaça no pneu dianteiro. É verdade que não tinha o mesmo potencial na primeira corrida, que não tinha a mesma aderência."

“Mas mesmo assim, consegui fechar a lacuna e voltar.

“Com certeza na primeira volta, quando me vi em 11º disse 'OK, guarde o pneu e você vai voltar forte' e foi o que fiz."

"Digamos que hoje foi um dia ruim e fizemos P5, então isso é muito importante."

