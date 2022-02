Carregar reprodutor de áudio

A equipe de fábrica da Yamaha revelou sua moto para a temporada de 2022 da MotoGP, com a qual Fabio Quartararo defenderá o título de 2021. Na véspera dos testes de pré-temporada no Circuito Internacional de Sepang, a marca japonesa revelou suas cores para o campeonato em uma apresentação online.

Após uma seca de seis anos, a montadora finalmente se tornou campeã mundial novamente no ano passado com o francês, que conquistou cinco vitórias no caminho para o título em seu primeiro ano com a equipe de fábrica, substituindo Valentino Rossi. Nos construtores, ela ficou em segundo, atrás da Ducati, pois foi um ano difícil para os outros pilotos do time.

Mantendo sua parceria com a gigante de bebidas energéticas Monster Energy, as novas motos são decoradas de forma semelhante à sua antecessora.

"2021 foi realmente uma ótima temporada para nós", disse o chefe da equipe, Lin Jarvis. "No entanto, focamos em 2022 e estou muito animado para começar esta temporada. Temos um grande time e dois grandes pilotos."

"Antes do último ano, foram seis desde a última vez - 2015, com Jorge - então voltar ao topo foi muito, muito gratificante. Para os pilotos, patrocinadores e grupo de motores Yamaha, foi a recompensa de um campeonato fantástico em geral."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing with team members Photo by: Oriol Puigdemont

Quartararo permanece na equipe para 2022, após assinar um contrato de dois anos no início de 2020. O francês não utilizará o número um nesta temporada, optando por ficar com seu tradicional #20.

Juntando-se a Quartararo na equipe de fábrica este ano, estará o vice-campeão de 2020, Franco Morbidelli, que saiu da Petronas SRT.

O ítalo-brasileiro foi contratado para substituir Maverick Viñales, que optou por deixar a equipe um ano antes do planejado - antes de ser dispensado depois do GP da Estíria por tentar danificar deliberadamente sua moto no Red Bull Ring.

Morbidelli ficou ausente de cinco corridas no ano passado por conta de uma cirurgia no joelho após um incidente de treinamento.

A Yamaha anunciou no início desta semana que o três vezes vencedor de corridas na MotoGP, Cal Crutchlow, permanecerá como seu piloto de testes oficial até o final de 2023.

F1: HAAS faz lançamento 'FAKE' do carro de 2022; confira como ficou e as EXPECTATIVAS da equipe

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #160: Sergio Maurício abre o jogo e fala sobre polêmicas na F1 e Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: