A equipe de fábrica da Suzuki revelou uma pintura revisada da moto para a temporada 2022 da MotoGP, que será pilotada Joan Mir e Álex Rins. A marca japonesa entra em sua oitava temporada desde que retornou à categoria em tempo integral em 2015 e seguirá com a mesma formação dos últimos anos.

O último campeonato foi difícil para a fabricante, sem conseguir vencer uma corrida pela primeira vez desde 2018. Mir terminou em terceiro na classificação de pilotos, com seis pódios, enquanto Rins conseguiu apenas um top 3 em um ano cheio de acidentes que o fez fechar em 13º.

O ano da Suzuki foi amplamente prejudicado pela falta de desenvolvimento em sua GSX-RR em comparação ao pacote de 2020, campeão daquela temporada com Mir.

Antes do primeiro teste de pré-temporada de 2022, na Malásia, a marca revelou suas novas motos – com um esquema de cores revisado que apresenta mais preto.

"O período de entressafra foi muito movimentado, com trabalho duro, tanto na Europa quanto no Japão”, disse o diretor da equipe, Shinichi Sahara. "Todo mundo tem feito um grande esforço para se preparar para uma nova temporada onde esperamos ser mais competitivos. Temos muita confiança em nosso projeto e em nossos dois pilotos, e estamos ansiosos para começar."

"Nossa GSX-RR parece impressionante e com o apoio de nossos principais patrocinadores, fãs e membros da equipe, queremos colocá-la no topo o mais rápido possível. Durante o último teste em Jerez [novembro passado] vimos um grande potencial nos novos componentes, e o feedback do nosso piloto de testes, Sylvain Guintoli, assim como Joan e Alex, foi positivo."

"Por causa disso, começamos as férias de inverno com boas vibrações e empolgados. Vamos ver o que podemos mostrar neste novo campeonato."

A Suzuki perdeu o gerente de longa data Davide Brivio para a Alpine, da Fórmula 1, antes da temporada de 2021. Com isso, a equipe optou por empregar um comitê de gestão dirigido por Sahara em vez de contratar outro para o cargo.

No entanto, ela admitiu mais tarde que o novo papel era demais para ele e deve trazer um substituto, mas ainda não revelou quem será.

