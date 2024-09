A introdução de última hora de um segundo GP em Misano, abrindo uma rodada tripla com as etapas da Indonésia e Japão, criou o caos no departamento de logísitca da MotoGP. A empresa responsável pelo frete espera que uma operação de guerra faça com que a carga, distribuída em cinco Boeings 777s, viaje da Itália para Mandalika em três dias.

Grosso modo, a distância entre o circuito de Marco Simoncelli, em Misano, e o circuito de Mandalika, na Indonésia, é de cerca de 12.000 km. Isoladamente, isso não é muito impressionante.

Mas a percepção muda um pouco se levarmos em conta todo o equipamento que precisa ser transportado, incluindo as motos das equipes das três categorias e o material da promotora do mundial, a Dorna, entre os locais que sediam as rodadas 14 e 15 da temporada 2024 da MotoGP em questão de dias.

O cancelamento do GP do Cazaquistão há menos de dois meses e os compromissos pré-existentes assumidos com as empresas de televisão forçaram os dirigentes a procurarem um evento para substituir a visita inaugural a Almaty. Após considerar várias alternativas, uma segunda rodada em Misano, realizada quinze dias após o GP de San Marino, foi a opção menos traumática.

No entanto, a necessidade de vincular o GP da Emilia Romagna com o próximo evento, apenas uma semana depois na Indonésia, apresentou inúmeras complicações. Por isso, a divisão de logística da Dorna planejou um itinerário minuto a minuto para garantir que as motos entrem na pista em Lombok na sexta-feira.

Carles Jorba, diretor de operações da Dorna, é um especialista nesse tipo de movimento. Ele está confiante no roteiro, que será colocado em ação assim que a corrida de MotoGP em Misano terminar, cerca de dez minutos antes das 14:00, horário local. Felizmente, o evento principal do fim de semana será antecipado em uma hora em relação ao horário habitual, uma decisão tomada para evitar a coincidência com o GP de Singapura de F1.

O relógio começará a correr de verdade às 14h30, horário local, 45 minutos após o término da corrida de MotoGP, momento em que os fãs que participaram da tradicional invasão da pista serão evacuados.

"Não queríamos comprometer a diversão do público", disse Jorba ao Motorsport.com, antes de começar a detalhar as diferentes etapas da jornada. Isso começa com o carregamento dos caminhões no próprio circuito de Misano, seguindo uma coreografia específica para otimizar o tempo.

"O carregamento de um caminhão leva uma hora, e depois teremos mais seis horas de estrada até o aeroporto de Malpensa, em Milão", explica Jorba. "Já estamos conversando há semanas com as autoridades de lá, que têm a sequência na qual receberão as caixas. Tudo tem que ser inspecionado antes de entrarmos no avião".

Alguns novos recursos introduzidos este ano devem facilitar a vida de Jorba e de seu pessoal.

O último dos cinco aviões sairá de Malpensa às 17h00 de terça-feira e deverá chegar a Lombok às 15h00 de quarta-feira

"Em 2023, definimos medidas para a fabricação das caixas de transporte de equipamentos, com formatos específicos que se ajustam aos contornos das aeronaves que usamos", revela Jorba. "Agora, levamos cerca de seis horas para preparar a carga de uma aeronave; até o ano passado, levávamos o dobro do tempo. Isso nos permite ser muito mais eficientes. É como um quebra-cabeça quando você sabe como as caixas estão organizadas".

"Já sabemos, por exemplo, que as equipes de Moto2 e Moto3 cabem em um avião", continua o técnico da Dorna, antes de destacar o segundo aspecto fundamental dessa primeira parada da turnê asiática, que passará pela Indonésia, Japão, Austrália, Tailândia e Malásia antes de retornar à Europa no início de novembro para a última parada do calendário em Valência, em 16 de novembro.

"Até agora, estávamos usando quatro Boeing 747, mas graças ao acordo que temos com a Qatar Airways, agora usaremos cinco Boeing 777. Isso nos permitirá reduzir as emissões de poluentes em cerca de 30%, porque estamos deixando de usar aeronaves com quatro motores cada uma para outras com dois, portanto, estamos passando de 16 motores para dez".

Obviamente, tudo o que foi mencionado acima depende, até certo ponto, do trabalho da equipe do circuito, dos operadores de carga e descarga e dos motoristas. Mas tudo isso está nas mãos de agentes externos que podem ter uma influência direta sobre o cumprimento ou não da agenda. Jorba sabe muito bem disso.

"Em 2022, tivemos um problema técnico com um avião, o que nos obrigou a cancelar a sexta-feira na Argentina", lembra o catalão.

Se tudo correr conforme o planejado, o primeiro B777 decolará de Milão - Malpensa na segunda-feira às 13:00, fará uma parada em Doha e de lá partirá para Lombok, onde deve aterrissar na terça-feira às 11:15 da manhã. O último dos cinco aviões sairá de Malpensa às 17 horas de terça-feira e deverá chegar a Lombok às 15 horas de quarta-feira.

"Uma vez lá, tudo será descarregado e depois seguirá por estrada, com pequenos caminhões - as estradas da ilha não são como as de Milão - até Mandalika", acrescenta Jorba.

