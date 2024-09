A tragédia atingiu o mundo do motociclismo no domingo com a morte de Luca Salvadori. O italiano, ex-piloto da MotoE, do CIV (Campeonato Italiano de Velocidade) e do WorldSBK Supersport 600 e Superstock 1000, morreu devido aos ferimentos sofridos em um forte acidente na etapa do IRRC (Campeonato Internacional de Corridas de Rua) em Frohburg.

Todo o cenário internacional do esporte a motor se voltou para sua família e lamentou sua perda, pois, além do trauma óbvio da morte de um colega piloto, o italiano era muito querido por seu trabalho de divulgação nas mídias sociais, que o tornou um piloto muito popular.

Os gestos em sua homenagem foram muitos, mas poucos serão mais simpáticos do que aquele dedicado a ele por seus rivais no Troféu Nacional Italiano 1000, uma categoria na qual Salvadori liderava a classificação geral.

A equipe com a qual ele lutava, a Pistard, e o piloto, Filippo Rovelli, confirmaram que não competirão nas últimas corridas do campeonato como um gesto de respeito e para que Salvadori seja coroado campeão postumamente, como uma homenagem.

Gianluca Galesi, diretor da equipe, confirmou a decisão em uma declaração em suas redes: "Ainda não consigo acreditar. Luca era um cara fantástico, bom, doce, simpático. Aqueles que, como eu, tiveram o prazer e a sorte de conhecê-lo, sabem quem ele era. Ele havia dito que talvez não fosse [a Frohburg] para guardar a moto, mas no final ele foi e não voltará".

"Junto de Filippo Rovelli, discutimos se iríamos ou não a Imola [próxima corrida] e chegamos à conclusão de que, é claro, você nem precisa perguntar. Não estaremos presentes nem em Imola nem em Cervesina para correr. Estaremos lá como equipe, mas apenas para cumprimentá-los".

"Queremos ter certeza de que Luca, mesmo não estando mais lá, possa comemorar lá de cima o título do National Trophy 1000 que ele buscou por tantos anos . A única maneira de nos despedirmos dele é não participando das duas últimas corridas, para que ele possa ganhar o título que sempre quis".

Rovelli, por sua vez, tinha outras palavras para lembrá-lo: "Luca, nossos caminhos se cruzaram na pista durante anos, mas nunca antes tivemos uma batalha como esta. Cada corrida foi um verdadeiro confronto direto. Ainda tínhamos duas corridas pela frente, duas oportunidades de nos desafiarmos mais uma vez e de continuarmos crescendo juntos. Mas, para mim, o campeonato termina aqui".

"Não faz sentido continuar sem você na pista, sem a sua garra, sem o seu talento. Esse título é seu, Luca, e você o conquistou por mérito, corrida após corrida. Eu gostaria de ter comemorado de uma maneira diferente, apertando sua mão e dizendo pessoalmente que você era o melhor. Esse campeonato é seu e será seu para sempre", finalizou.

