Há três anos, quando começou a ter seus primeiros sucessos, Pecco Bagnaia escreveu as primeiras páginas de um capítulo que promete entrar para a história da MotoGP. Em 99 GPs na categoria rainha, ele tem um total de 45 pódios e 25 vitórias, o que o torna o piloto mais bem-sucedido da Ducati no campeonato, melhor do que Casey Stoner e Andrea Dovizioso.

Nesta fase da temporada, quando está defendendo seu título pela segunda vez, Bagnaia já venceu sete corridas, a pontuação que alcançou nos últimos dois anos no final do campeonato. Com um desempenho cada vez melhor, ele conseguiu reduzir o número de erros que comete em momentos críticos, o que faz dele, aos 27 anos, uma verdadeira referência da MotoGP, pronto para deixar sua marca a longo prazo.

"É incrível ver o quanto ele cresceu como piloto, porque no início era muito difícil com pneus desgastados ou sob forte frenagem, mas agora acho que ele é o melhor piloto da Ducati nessas duas áreas", dise Cristian Gabarrini ao Motorsport.com.

Gabarrini é membro leal do 'clã' de Bagnaia, cuja equipe técnica ele lidera desde a chegada do italiano à categoria, depois de ter adquirido experiência trabalhando com alguns dos maiores nomes do esporte, incluindo Casey Stoner e Jorge Lorenzo.

"Sua maior qualidade é a frenagem", concorda Manuel Poggiali, que pode se basear em sua própria carreira para analisar os desempenhos aos quais tem acesso privilegiado, como treinador dos pilotos de fábrica da Ducati.

"Ele freia com muita força e mais tarde do que os outros pilotos. Ele é difícil de ultrapassar nessa fase e é mais fácil para Pecco ultrapassar, mesmo que no momento na MotoGP não seja fácil pilotar normalmente quando se está seguindo outro piloto".

Tendo também trabalhado de perto com Bagnaia antes de se juntar à Yamaha, o último piloto a vencer o homem de Turim no campeonato, o engenheiro Max Bartolini vê em Bagnaia um grande campeão que ainda não explorou toda a extensão de seu talento.

"Do ponto de vista da pilotagem, os dois são fortes na frenagem", descreve ele, perguntado pela Motosprint sobre um paralelo Bagnaia-Quartararo.

"Pecco mais na segunda parte, Quartararo na frenagem 'clássica' de antigamente. Em certos momentos, Bagnaia é mais ponderado; Fabio é puro talento, ele entra na pista e vai em frente. Pecco calcula o que faz quando precisa fazer. Em termos de velocidade, acho que Pecco ainda não atingiu seu potencial máximo, estou convencido disso".

Pecco Bagnaia está preparado para suportar a pressão de ter Marc Márquez como companheiro de equipe? Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ele tem a capacidade de crescer, melhorar e entender muitas coisas importantes sobre pilotagem. Acho que ele continua a melhorar, porque continua a nos mostrar ainda mais precisão em comparação com apenas algumas corridas atrás", acrescenta Cristian Gabarrini.

"Ele melhorou em todas as áreas. Algumas, como a velocidade de volta, estavam lá desde o início. Ele já tinha isso, mas, por exemplo, o fato de liderar uma corrida, não cometer erros e manter um ritmo muito consistente, ele tem feito isso ano após ano, corrida após corrida. Portanto, acho que ele não vai parar", acrescentou Gabarrini, confiante no que seu piloto será capaz de demonstrar quando mudar de companheiro de equipe.

