Lorenzo: "Preciso de um mês e meio para me recuperar totalmente"

A lesão no pé direito sofrida na largada do GP de Aragón foi a primeira de uma série de Jorge Lorenzo, até que uma nova queda no GP da Holanda deste ano o fez dizer “basta”.

O espanhol disputou as últimas corridas de 2018 após perder a maioria delas, fez sua estreia com a Honda nos primeiros testes de pré-temporada sem ainda estar totalmente recuperado.

A primeira parte da temporada 2019 foi marcada pela fratura do escafoide sofrida no inverno, pela queda espetacular sofrida no teste de Barcelona e pela lesão nas costas sofrida em Assen, lesões que o tiraram de quatro GPs.

Desde o retorno, Lorenzo tomou extrema cautela, a ponto de sofrer apenas uma queda nesse período - no GP da Malásia e por culpa do asfalto. O piloto da moto 99 disputou a série asiática ainda com desconforto e até o final da temporada não acredita que estará 100% recuperado.

"Preciso de um mês a um mês e meio sem correr para me recuperar totalmente para o próximo ano", disse Lorenzo na Exposição Internacional de Motos e Acessórios (EICMA), em Milão, onde esteve com Marc Márquez. "Estou muito melhor. Honestamente, esperava uma recuperação muito mais lenta, mas a verdade é que tenho notado uma pequena melhora a cada semana, embora muito lenta".

O tricampeão da MotoGP quer aproveitar os dias até o GP de Valência para se preparar fisicamente e encerrar a temporada da melhor maneira possível.

"Acredito que, até Valência, poderei treinar mais e, sobretudo, descansar um pouco", explica.

Após a corrida de Cheste, Lorenzo pode finalmente testar a Honda 2020 e ver se a nova moto terá os problemas do protótipo atual corrigidos.

"Com a 2019, Marc andou incrivelmente, mas os outros pilotos tiveram que lutar um pouco com a dianteira. Na reta é muito bom ter potência extra, mas nas curvas há um pequeno problema que estamos tentando resolver para o próximo ano e vamos ver no teste de Valência", encerrou.

Todas as motos de Jorge Lorenzo:

Galeria Lista 2002 - Derbi (125) 1 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Derbi (125) 2 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004 - Derbi (125) 3 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005 - Honda (250) 4 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005 - Honda (250) - Edición Miró 5 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2006 - Aprilia (250) 6 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2007 - Aprilia (250) 7 / 23 Foto de: Toni Börner 2008 - Yamaha (MotoGP) 8 / 23 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008 - Yamaha (MotoGP) - Lorenzo's Land 9 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Yamaha (MotoGP) 10 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Yamaha (MotoGP) - Fiat Punto EVO 11 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - Yamaha (MotoGP) 12 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - Yamaha (MotoGP) - Fiat 500 13 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - Yamaha (MotoGP) 14 / 23 Foto de: Repsol Media 2011 - Yamaha (MotoGP) - 50 aniversario Yamaha 15 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing 2012 - Yamaha (MotoGP) 16 / 23 Foto de: Yamaha MotoGP 2013 - Yamaha (MotoGP) 17 / 23 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Yamaha (MotoGP) 18 / 23 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Yamaha (MotoGP) 19 / 23 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Yamaha (MotoGP) 20 / 23 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - Ducati (MotoGP) 21 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Ducati (MotoGP) 22 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Honda (MotoGP) 23 / 23 Foto de: Carlos Guil Iglesias

