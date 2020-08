Quartararo lidera 1-2 da Petronas na sexta-feira da MotoGP na República Tcheca

Fabio Quartararo vem mantendo grande fase neste início de temporada da MotoGP. O vencedor das duas primeiras corridas em Jerez foi o mais rápido da sexta-feira em Brno, na República Tcheca, cravando o tempo de 1min56s502, no 2º treino livre.

Na mesma sessão, o companheiro do francês, Franco Morbidelli, quase conseguiu desbancá-lo, sendo apenas 0s007 mais lento, configurando assim a dobradinha da Petronas.

Miguel Oliveira, Johann Zarco e Maverick Viñales completaram o top-5.

Valentino Rossi teve dia discreto, marcando apenas o oitavo tempo no TL1 e o 12º na sessão principal, a quase oito décimos atrás do líder Quartararo.

A sexta-feira foi marcada pelo acidente de Francesco Bagnaia, que fraturou a tíbia após acidente no TL1 e não correrá o GP da República Tcheca.

Resultados

TL2

TL1

