Zarco confirma chegada à Avintia Ducati para temporada 2020

Após a saída de Karel Abraham, a Avintia Ducati optou pelos serviços de Johann Zarco para a próxima temporada da MotoGP. O bicampeão da Moto2 passou por maus bocados na KTM, que o forçou a encerrar seu contrato de dois anos mais cedo.

Ele completou as três últimas corridas de 2019 com a LCR na Honda, na vaga de Takaaki Nakagami, enquanto o japonês passou por uma cirurgia no ombro.

Inicialmente Zarco teria rejeitado a ideia da mudança para a Avintia, classificando-a como uma equipe que não era de ponta e que preferia voltar à Moto2.

No entanto, a Ducati renovou seu esforço em garantir sua assinatura, oferecendo o suporte adequado, como uma equipe satélite oficial a partir de 2020.

A mudança ganhou contornos finais no final do mês passado, quando Karel Abraham anunciou que havia saído do time, com Zarco confirmando à mídia francesa na semana passada que havia chegado a um acordo.

Nesta segunda-feira, Zarco confirmou.

Zarco vai pilotar uma GP19 de um ano com cores da Avintia no próximo ano, ao lado do campeão de Moto2 de 2014, Tito Rabat, e está de olho para se juntar à equipe da fábrica em 2021.

