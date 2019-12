Iannone é pego no antidoping e está suspenso na MotoGP; entenda

O piloto da Aprilia na MotoGP Andrea Iannone recebeu uma suspensão provisória depois de testar positivo para um anabolizante esteroide proibido pela FIM (Federação Internacional de Motovelocidade).

O vencedor do GP da Áustria de 2016 está no meio de seu contrato de dois anos com a fabricante e anteriormente ele guiou para a Pramac Ducati, pela própria Ducati e pela Suzuki.

"A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) informou Andrea Iannone, piloto Italiano, de que ele está suspenso provisoriamente de acordo com o Artigo 7.9.1 do Código Antidopagem (CAD) de 2019", dizia o comunicado da FIM.

"A decisão de suspender provisoriamente o Sr. Andrea Iannone foi obrigatória após o recebimento de um relatório do laboratório credenciado pela WADA em Kreischa b. Dresden (Alemanha) indicando um Achado Analítico Adverso de uma substância não especificada na Seção 1.1.a) Androgênica anabólica exógena Esteróides (AAS) da Lista Proibida de 2019, em uma amostra de urina coletada dele em um teste em competição realizado pela FIM na etapa do Campeonato Mundial da FIM, realizado em Sepang, Malásia, em 3 de novembro de 2019.

"Andrea Iannone tem o direito de solicitar e participar da análise de sua amostra B.

"Andrea Iannone está suspenso provisoriamente a partir de 17 de dezembro de 2019. Portanto, ele está impedido de participar de qualquer competição ou atividade de motociclismo até nova ordem. Nos termos do artigo 7.9.3.2 CAD, Iannone pode solicitar a revisão de sua suspensão provisória.

"Sob o Código Mundial Antidopagem e o Código Antidopagem da FIM, a FIM não pode fornecer nenhuma informação adicional no momento."

Relembre a trajetória de Iannone na MotoGP:

Galeria Lista 2013 - Pramac Ducati - 12º 1 / 14 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2013 - Melhor resultado: 8º na Austrália 2 / 14 Foto de: Pramac Racing 2014 - Pramac Ducati - 10º 3 / 14 Foto de: Bridgestone Corporation 2014 - Melhor Resultado: 5º em San Marino, Alemanha e República Tcheca 4 / 14 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015 - Ducati - 5º 5 / 14 Foto de: Ducati Corse 2015 - Melhor resultado: 2º na Itália 6 / 14 Foto de: Repsol Media 2016 - Ducati - 9º 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016 - Melhor resultado: vitória na Áustria 8 / 14 Foto de: Ducati Corse 2017 - Suzuki - 13º 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Melhor resultado: 4º no Japão 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Suzuki - 10º 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Melhor resultado: 3º em Austin, Jerez e Aragón 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Aprilia - 16º 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Melhor resultado: 6º na Austrália 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

