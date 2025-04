A NASCAR Brasil seguiu com a sua programação em Londrina, palco da segunda etapa do campeonato de 2025. Assim como aconteceu nesta sexta-feira, Thiago Camilo foi o mais rápido, desta vez com o tempo de 1min25s959.

Gabriel Casagrande ficou na segunda posição, a 0s774 do líder. Bruno Baptista foi o terceiro colocado, mas o primeiro da categoria Challenge a 0s030 do segundo colocado.

Alfredinho Ibiapina, que chegou a liderar na geral, finalizou em quarto, seguido por Léo Torres.

Às 14h15 acontece o treino de classificação para a etapa de Londrina. A ‘Sunset Race’, corrida 1 da rodada dupla, terá início às 17h30. No domingo, 13h20 a rodada se fecha com a corrida 2.

Resultados

Pos No. Piloto Cat. Melhor tempo Dif. 1 21 THIAGO CAMILO BRA Ford 1:25.959 2 83 GABRIEL CASAGRANDE BRA Ford 1:26.733 0,774 3 10 BRUNO BAPTISTA CHA GM 1:26.763 0,804 4 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) CHA Ford 1:26.927 0,968 5 2 LEO TORRES BRA Ford 1:26.927 0,968 6 0 CACA BUENO BRA GM 1:27.039 1,080 7 7 JULIO CAMPOS /A SEID BRA Ford 1:27.212 1,253 8 87 JORGE MARTELLI CHA GM 1:27.235 1,276 9 99 GALID OSMAN BRA GM 1:27.236 1,277 10 91 RUBENS BARRICHELLO BRA Ford 1:27.292 1,333 11 4 CAYAN CHIANCA BRA GM 1:27.421 1,462 12 15 TITO GIAFFONE(R) CHA Ford 1:27.605 1,646 13 6 LOURENCO BEIRAO BRA Ford 1:27.867 1,908 14 88 BETO MONTEIRO BRA Ford 1:27.892 1,933 15 1 RICARDO ZONTA BRA GM 1:27.901 1,942 16 22 VICTOR ANDRADE BRA Ford 1:28.033 2,074 17 28 GUI BACKES CHA Ford 1:28.128 2,169 18 11 WITOLD RAMASAUSKAS BRA GN 1:28.463 2,504 19 46 VITOR GENZ BRA GM 1:28.505 2,546 20 56 GABRYEL ROF1ANO CHA GM 1:28.738 2,779 21 37 R TEIXEIRA/ D MENCACCI BRA GM 1:28.811 2,852 22 78 LEO YOSHII CHA GN 1:29.342 3,383 23 84 VINICIUS CANHEDO(R) CHA Ford 1:31.189 5,230 24 57 FELIPE TOZZO CHA GM 1:31.546 5,587

