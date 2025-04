A NASCAR Brasil Series realizou os treinos classificatórios para a etapa de Londrina (PR), a segunda da temporada de 2025.

O grande nome da sessão foi Gabriel Casagrande, que conquistou a superpole, dando direito a ele largar na frente na corrida 2 deste domingo. O paranaense fez 1min27s710, superando Rubens Barrichello em 0s034.

A segunda fila será composta por Thiago Camilo e Galid Osman e a terceira por Cayan Chianca e Julio Campos.

Pela categoria Challenge, Felipinho Tozzo será o pole deste domingo, após terminar na sétima colocação, ainda na primeira parte da superpole.

No quali da corrida 1, a pole ficou com Bruno Baptista, com 1min28s103, com Casagrande na segunda posição, a 0s181 do líder. Ambos celebraram a P1 de suas categorias, já que Baptista é da classe Challenge.

Léo Torres foi o terceiro colocado, seguido por Camilo e Ricardo Zonta, fechando o top 5. Cacá Bueno foi o sexto colocado e Rubens Barrichello o sétimo.

A Sunset Race, corrida 1 da etapa de Londrina, acontece neste sábado, às 17h30.

Resultados

Grid da corrida 1

Pos No. Piloto Cat Best Tm Tempo/Dif. 1 10 BRUNO BAPTISTA CHA GM 1:28.103 2 83 GABRIEL CASAGRANDE BRA Ford 0,181 3 2 LEO TORRES BRA Ford 0,230 4 21 THIAGO CAMILO BRA Ford 0,683 5 1 RICARDO ZONTA BRA GM 0,697 6 0 CACA BUENO BRA GM 0,793 7 91 RUBENS BARRICHELLO BRA Ford 0,858 8 99 GALID OSMAN BRA GN 0,944 9 4 CAYAN CHIANCA BRA GM 0,962 10 57 FELIPE TOZZO CHA GM 1,113 11 28 GUI BACKES CHA Ford 1,228 12 7 JULIO CAMPOS /A SEID BRA Ford 1,524 13 6 LOURENCO BEIRAO BRA Ford 1,652 14 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) CHA Ford 1,692 15 56 GABRYEL ROF1ANO CHA GN 1,908 16 87 JORGE MARTELLI CHA GM 1,939 17 11 WITOLD RAMASAUSKAS BRA GN 2,235 18 88 BETO MONTEIRO BRA Ford 2,318 19 22 VICTOR ANDRADE BRA Ford 2,434 20 78 LEO YOSHII CHA GN 3,033 21 46 VITOR GENZ BRA GM 3,069 22 15 TITO GIAFFONE(R) CHA Ford 3,538 23 84 VINICIUS CANHEDO(R) CHA Ford 4,788 24 37 R TEIXEIRA/ D MENCACCI BRA GM 7,570

Corrida 2

Pos No. Piloto Cat. Tempo/Dif. 1 83 GABRIEL CASAGRANDE BRA 1:27.710 2 91 RUBENS BARRICHELLO BRA 0,034 3 21 THIAGO CAMILO BRA 0,146 4 99 GALID OSMAN BRA 0,302 5 4 CAYAN CHIANCA BRA 0,776 6 7 JULIO CAMPOS /A SEID BRA 0,782 7 57 FELIPE TOZZO CHA 0,971 8 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) CHA 1,033 9 0 CACA BUENO BRA 1,079 10 2 LEO TORRES BRA 1,094 11 22 VICTOR ANDRADE BRA 1,183 12 6 LOURENCO BEIRAO BRA 1,245 13 87 JORGE MARTELLI CHA 1,270 14 28 GUI BACKES CHA 1,298 15 15 TITO GIAFFONE(R) CHA 1,444 16 88 BETO MONTEIRO BRA 1,744 17 1 RICARDO ZONTA BRA 1,900 18 46 VITOR GENZ BRA 2,560 19 78 LEO YOSHII CHA 2,665 20 11 WITOLD RAMASAUSKAS BRA 2,679 21 37 R TEIXEIRA/ D MENCACCI BRA 3,276 22 84 VINICIUS CANHEDO(R) CHA 4,169

