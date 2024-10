NASCAR Brasil: Léo Torres lidera primeiro treino em Tarumã

A NASCAR Brasil Series realizou na manhã deste sábado o primeiro treino livre oficial do fim de semana que define o Campeonato Brasil da categoria.

O atual campeão, Léo Torres foi o melhor, com 1min10s553, seguido do atual líder, Léo Reis, a 0s829. Como se tratou apenas do primeiro ensaio, diferentes abordagens no uso dos pneus podem ter criado grandes margens entre os competidores.

Na terceira colocação ficou Jorge Martelli, líder da categoria Challenge, com o tempo de 1min11s647. A dupla que ocupa a segunda posição na tabela, Alex Seid e Gabriel Casagrande ficou com a quarta melhor marca e Vitor Genz fechou o top 5.

Neste sábado ainda acontece segundo treino livre, às 12h40. O quali terá início às 16h15, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Resultados

Pos No. Piloto(s) Classe Dif. 1 2 LEO TORRES BRA 1:10.553 2 32 LEO REIS BRA 0,829 3 87 JORGE MARTELLI CHA 1,094 4 83 ALEX SEID /G CASAGRANDE BRA 1,149 5 46 VITOR GENZ BRA 1,162 6 91 VALDENO BRITO /V AZEVEDO(R) BRA 1,369 7 12 EDSON REIS CHA 1,527 8 28 GUI BACKES CHA 1,562 9 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 1,863 10 63 LUIS TROMBINI(R) CHA 2,138 11 78 LEO YOSHII CHA 2,157 12 72 GIOVANI GIROTTO CHA 2,185 13 33 BRENDON ZONTA /A KAUE CHA 2,203 14 14 THIAGO LOPES CHA 2,415 15 39 MARCEL JORAND(R) CHA 2,554 16 99 LUAN LOPES(R) BRA 2,719 17 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 2,737 18 8 DORIVALDO GONDRA JR CHA 3,411 19 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 20 57 FELIPE TOZZO CHA 21 20 RAFA DIAS /L BEIRAO BRA 22 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA

