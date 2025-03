A NASCAR Brasil fechou a etapa de Campo Grande em grande estilo. Jorge Martelli foi o grande vencedor, com uma chegada espetacular com Thiago Camilo, com ambos dividindo a linha de chegada e a diferença de apenas 0s027.

Julio Campos foi o terceiro colocado, fechando o pódio. Pouco antes do final, Gabriel Casagrande e Cacá Bueno lideravam, mas acabaram se enroscando no fim e saíram da pista, deixando a briga pela liderança para Martelli e Camilo.

Rubens Barrichello teve problemas no início, mas se recuperou e foi o 15º.

ATUALIZAÇÃO: Devido ao toque em Cacá Bueno, Camilo foi punido em 20 segundos e caiu para a 11ª clocação. Mais informações, aqui.

A Corrida

Na largada, Cacá manteve a liderança e via no espelho Casagrande assumir a segunda posição, após iniciar em sexto. Na abertura da segunda volta, Chianca e Osman se tocaram e foram para fora da pista.

O safety car veio logo no início, após o carro de Barrichello parar na pista. Vitor Genz era o terceiro e Thiago Camilo o quarto.

Faltando 18 minutos, a relargada foi autorizada, com Cacá mantendo a ponta. Léo Torres rodou e seguiu.

No minuto seguinte, Casagrande fez ótima manobra sobre Cacá Bueno pela liderança da prova. Neste ponto, o melhor da Challenge era Jorge Martelli, em quinto lugar.

Aos poucos, Casagrande conseguia 'respirar' e Cacá Bueno recebia a pressão de Thiago Camilo, que buscava o segundo posto.

Faltando sete minutos, Tito Giaffone perdeu a freada e atingiu Alfredinho Ibiapina na curva 1, que saiu da pista e trouxe o safety car novamente.

A relargada aconteceu com menos de dois minutos, com Casagrande segurando a pressão de Cacá Bueno, que também sofria com Camilo.

Cacá tentou manobra sobre Casagrande, empurrado por Camilo e ambos saíram da pista. Com isso, Camilo assumiu a ponta.

Mas Martelli, que vinha logo atrás, avançou e cruzou a linha de chegada em primeiro, apenas 0s027 à frente de Camilo.

A NASCAR Brasil volta com a segunda etapa no dia 13 de abril, em Londrina.

Resultado

Pos No. Piloto Carro Cat. Voltas Total Dif. 1 87 JORGE MARTELLI GM CHA 14 27:23.946 2 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 14 27:23.973 0.027 3 7 JULIO CAMPOS /A SEID Ford BRA 14 27:28.049 4.103 4 16 ANTONIO JUNQUEIRA Ford CHA 14 27:30.015 6.069 5 46 VITOR GENZ GM BRA 14 27:30.788 6.842 6 37 RAPHAEL TEIXEIRA GM BRA 14 27:30.830 6.884 7 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM BRA 14 27:31.964 8.018 8 2 LEO TORRES Ford BRA 14 27:32.002 8.056 9 28 GUI BACKES Ford CHA 14 27:32.190 8.244 10 15 TITO GIAFFONE(R) Ford CHA 14 27:33.249 9.303 11 57 FELIPE TOZZO GM CHA 14 27:37.787 13.841 12 10 ADALBERTO BAPTISTA GM CHA 14 27:37.965 14.019 13 99 GALID OSMAN GM BRA 14 27:42.442 18.496 14 0 CACA BUENO GM BRA 14 28:15.325 51.379 15 91 RUBENS BARRICHELLO Ford BRA 14 28:21.806 57.860 16 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 12 24:06.598 2 Laps 17 14 THIAGO LOPES Ford CHA 12 24:12.005 2 Laps 18 56 GABRYEL ROMANO GM CHA 11 22:06.296 3 Laps 19 39 MARCEL JORAND GM CHA 11 22:11.696 3 Laps

