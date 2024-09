Léo Reis conquistou neste sábado (31) a pole position para as 100 Milhas de Cascavel, prova inédita na história da NASCAR Brasil, no oeste paranaense. O líder do campeonato Brasil cravou 1min10s676, desbancando Cayan Chianca, que ficou a 0s261 do carro #32.

Vitor Genz será o terceiro no grid deste domingo, tendo ao seu lado Valdeno Brito, que foi o quarto na sessão e iniciará a prova deste domingo, tendo ao seu lado Dorivaldo Gondra Jr.

Na quinta posição, aquele que foi o melhor representante da categoria Challenge, Nick Monteiro, com 1min11s411.

Gabriel Casagrande, Rafa Dias, Luis Trombini, Jorge Martelli e Felipinho Tozzo completaram o top 10, sendo que os últimos três pertencendo à Challenge.

A largada para as 100 Milhas de Cascavel acontece neste domingo, às 11h, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil, no YouTube.

Resultados

Pos No. Piloto Cat. Dif. 1 32 LEO REIS BRA 1:10.676 2 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 0,261 3 46 VITOR GENZ BRA 0,308 4 77 VALDENO BRITO /D GONDRA JR BRA 0,340 5 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 0,735 6 83 GABRIEL CASAGRANDE /ALEX SEID BRA 0,814 7 20 RAFA DIAS /L BEIRAO BRA 0,984 8 63 LUIS TROMBINI(R) /V AZEVEDO(R) CHA 1,192 9 87 JORGE MARTELLI CHA 1,248 10 57 FELIPE TOZZO CHA 1,273 11 27 SERGIO RAMALHO /L MENDES BRA 1,292 12 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 1,452 13 12 LEO TORRES /E REIS BRA 1,470 14 14 THIAGO LOPES CHA 1,476 15 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 1,534 16 99 LUAN LOPES(R) /B MONTEIRO BRA 1,871 17 28 GUI BACKES CHA 2,179 18 78 LEO YOSHII /L TOTTI CHA 2,217 19 39 MARCEL JORAND(R) CHA 2,313 20 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 2,457 21 37 LUIS DEBES CHA 2,967 22 33 BRENDON ZONTA /A KAUE CHA 3,223 23 72 GIOVANI GIROTTO /F MALINOWSKI CHA 3,703

Veja como foi

