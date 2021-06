NASCAR: Chip Ganassi vende equipe para Trackhouse Racing

A Trackhouse Entertainment Group comprou toda a operação da Chip Ganassi na NASCAR.

A empresa sediada em Nashville irá adquirir todos os ativos da equipe imediatamente após a temporada de 2021. As discussões entre o proprietário da Trackhouse Justin Marks e a Ganassi começaram cerca de dois meses atrás.

Marks fundou a Trackhouse Racing no ano passado e entrou na competição com um carro para a temporada de 2021.

Trackhouse vai colocar dois carros em 2022 com o atual piloto Daniel Suarez confirmado como um deles. O segundo será anunciado posteriormente. A equipe operará na oficina de corrida da Chip Ganassi em Concord, Carolina do Norte, e continuará usando os motores Hendrick/ECR.

“Esse processo levou várias semanas e quero agradecer a Chip por ser tão aberta e sincera comigo em cada etapa da jornada”, disse Marks. “Chip construiu um império icônico do automobilismo e a marca Ganassi é mundialmente reconhecida como vencedora na indústria de automobilismo.”

Sobre o contato inicial com Ganassi, Marks disse: “Pensei nisso por algumas semanas antes de criar coragem para simplesmente fazê-lo. Há uma lição aqui: às vezes você só precisa fazer a ligação!"

“Foi o que eu fiz, disse que estou em um processo em que estou procurando oportunidades de crescer neste espaço e de criar um grande futuro para a Trackhouse e isso inclui aquisição potencial de uma operação inteira, 'se isso for uma conversa que você esteja interessado em ter, então eu voarei para Pittsburgh e teremos uma conversa de adultos sobre isso'. Ele estava interessado em ouvir o que eu tinha a dizer."

“Tivemos uma ótima conversa naquele dia e iniciamos o processo.”

Marks disse que ambos os atuais pilotos da Ganassi, Kurt Busch e Ross Chastain, seriam considerados para o segundo assento de 2022 da equipe ao lado de Daniel Suarez da Trackhouse.

Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro Camping World Photo by: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

“Temos que passar por um processo e ter essa conversa, mas no início, esses dois são os principais que estariam sob consideração”, disse Marks.“Não se trata apenas de pilotos, é que há muitas pessoas excelentes lá e queremos reter o máximo desse talento que pudermos para entrar na Next-Gen era.”

A vitória de Marks na NASCAR como piloto veio na corrida de 2016 Mid-Ohio Xfinity Series, onde ele guiou para Ganassi.

"Ele estava disposto a ouvir o que eu tinha a dizer porque já trabalhamos juntos no passado", acrescentou Marks.

O futuro da Ganassi nas corridas

A Chip Ganassi continuará com suas equipes de corrida na Indy, IMSA e Extreme E enquanto se afasta da NASCAR. Ganassi entrou na NASCAR como proprietário de um time em 2001.

Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Chevrolet Camaro CommScope, Ross Chastain, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro McDonald's Photo by: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Ganassi explicou que não tem intenção de deixar as corridas. “Posso dizer honestamente que minha equipe da NASCAR não estava à venda. Justin (Marks) simplesmente veio até mim com uma ótima oferta e uma visão ainda melhor."

“Você reflete sobre 20 anos de estar em um determinado negócio, em um determinado esporte, houve coisas boas e coisas ruins quando você olha para trás. Geralmente, tem sido uma coisa positiva. Eu me senti melhor com o que Justin estava dizendo sobre nossa equipe e nosso pessoal que está indo para a frente, e isso é importante para nós. Isso o tornou um pouco mais palatável, com certeza. ”

