No sábado, a NASCAR Cup fez a primeira de sua rodada dupla no circuito de Pocono, no estado da Pensilvânia. A vitória da prova ficou com Kevin Harvick, que quebrou um incômodo jejum de nunca ter vencido correndo pela Cup no local. Essa é a sua terceira vitória na Cup desde a volta da categoria, em 17 de maio.

Harvick fez sua prova em meio a vários pitstops feitos com bandeira verde para surgir como líder e segurar um determinado Denny Hamlin para vencer a prova em Pocono.

Essa é a 52ª segunda vitória da carreira de Harvick e a terceira nesta temporada.

"Eu preciso agradecer a todos na equipe. Não estávamos onde precisávamos estar no começo da corrida e perdemos várias posições", disse. "Mas demos a volta por cima com boas estratégias e fomos capazes de voltar à frente e fazer boas voltas. É ótimo finalmente tirar Pocono da lista".

"A Stewart-Haas Racing fez um ótimo trabalho com todos os carros todas as vezes que estivemos aqui nos últimos sete anos".

Quando perguntado sobre a oportunidade de vencer as duas provas da rodada dupla deste final de semana, Harvick falou sobre a importância da estratégia.

"Eu cheguei a estar em 20º hoje, então acho que tudo vai depender da estratégia e do que será necessário fazer. Gostaria de poder explicar o quanto a equipe está trabalhando na garagem com esse calendário. Obrigado a todos os fãs - gostaria de tê-los aqui. Isso fica menos emocionante. Eu me sinto como meu filho de sete anos - tenho toda essa energia acumulada e ninguém para dividir".

Por causa da inversão do grid, ele vai começar a corrida do domingo, que também será de 350 milhas, na 20ª posição. Ryan Preece, que foi o 20º, será o pole de hoje.

Denny Hamlin e Aric Almirola fecharam o Top 3, com Christopher Bell em quarto e Kyle Busch em quinto. Completando o Top 10 estão Martin Truex Jr, Clint Bowyer, Michael McDowell, Brad Keselowski e Chris Buescher.

O domingo em Pocono será histórico para a NASCAR. Devido ao adiamento da prova da Truck de sábado, as três categorias irão correr pela primeira vez no mesmo dia e na mesma pista. A prova da Truck está marcada para as 10h30, enquanto a Xfinity às 13h30 (sem transmissão pela TV brasileira) e a Cup fecha o dia às 17h.

