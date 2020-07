Harvick segura Kenseth na prorrogação e vence em Indianápolis

Kevin Harvick voltou a brilhar na NASCAR Cup Series. Neste domingo o piloto da Stewart-Haas conseguiu sua quarta vitória no campeonato, após ‘segurar’ o ímpeto do veterano Matt Kenseth na prorrogação em Indianápolis.

As voltas extras acabaram sendo proporcionadas por Denny Hamlin, que liderava a prova, mas acabou sendo ‘vítima’ de um estouro no pneu dianteiro direito e acabou batendo no muro fortemente. Vários pilotos acabaram sofrendo com a borracha em Indianápolis. Além de Hamlin, Erik Jones, Alex Bowman, William Byron e Ryan Newman, foram alguns que acabaram se prejudicando.

A prova foi marcada também por um incidente na entrada nos pits logo na 14ª volta, ferindo um dos mecânicos de Ryan Blaney.

Aric Almirola, Brad Keselowski e Cole Custer completaram o top-5.

A NASCAR Cup Series retorna no próximo fim de semana, no Kentucky.

Resultado

