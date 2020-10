A NASCAR anunciou nesta segunda-feira (19) que Kyle Larson poderá retornar às competições da NASCAR na temporada de 2021. Em um comunicado, a categoria disse que Larson será liberado para retornar a todas as atividades de corrida da categoria a partir de 1º de janeiro.

“A NASCAR continua priorizando a diversidade e a inclusão em nosso esporte. Kyle Larson cumpriu os requisitos estabelecidos pela NASCAR e tomou várias medidas voluntárias para se educar melhor e usar sua plataforma para ajudar a reduzir a divisão em nosso país”, diz o comunicado.

“A suspensão por tempo indeterminado de Larson foi retirada. Sob os termos de sua reintegração, ele será autorizado a retornar a todas as atividades de corrida da NASCAR a partir de 1º de janeiro de 2021”.

Larson, de 28 anos, foi demitido de sua equipe, a Chip Ganassi Racing, em abril por usar um insulto racial durante a transmissão de um evento do iRacing e também foi suspenso pela NASCAR na época.

Um porta-voz da NASCAR confirmou que, como parte da reintegração de Larson, ele participará de várias palestras, bem como fará um treinamento de acompanhamento até 2023. Além disso, ele servirá como mentor/treinador para a Urban Youth Racing School e Rev Racing.

Larson também foi suspenso da competição World of Outlaws, mas foi reintegrado assim que completou o treinamento de sensibilidade dentro de um período de 30 dias. Ele também foi suspenso do iRacing.

Em 223 largadas, Larson tem seis vitórias, 56 top-5 e 101 top-10. Durante sua suspensão da NASCAR, ele ganhou 42 corridas em 83 largadas nos chamados sprint cars, com sua vitória mais recente em Bettenhausen no último domingo.

Na noite desta segunda-feira, a Chevrolet - que encerrou seu relacionamento com Larson em abril - emitiu a seguinte declaração:

"A Chevrolet apoia totalmente os esforços da NASCAR para fornecer um ambiente inclusivo para todos os fãs de corrida. Como Kyle Larson atendeu aos critérios estabelecidos para seu retorno à série, apoiamos a decisão da NASCAR”.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

CEO da F1 cita outros esportes e diz que categoria não pode usar “camisa de força” contra mudanças

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?

Your browser does not support the audio element.

Related video