Kyle Larson liderou 462 das 500 voltas em uma performance impressionante, vencendo em Bristol para seu quinto triunfo da temporada de 2024 da NASCAR Cup Series. Foi também a 28ª vitória de sua carreira. Ele liderou mais voltas do que qualquer vencedor de Bristol desde Cale Yarborough há quase meio século, em 1977.

"Eu tive muitos carros bons desde que cheguei à Hendrick Motorsports, então é difícil dizer (se esse é o melhor). Mas, essa foi uma ótima execução durante todo o fim de semana pela equipe. Treinamos bem. Você tem que se classificar bem; nós fizemos isso. Sim, simplesmente tivemos um ótimo carro. Obrigado a toda a equipe #5. Eles são os melhores do ramo.”

“Nós dominamos muitas corridas, mas podemos não vencer todas, então é muito bom ganhar uma aqui.”

O companheiro de equipe de Larson na Hendrick Motorsports, Chase Elliott, ficou em segundo, mais de sete segundos atrás na chegada. Bubba Wallace terminou em terceiro, Denny Hamlin em quarto e Christopher Bell em quinto. Ryan Blaney, Ryan Preece, Chase Briscoe, Alex Bowman e Ross Chastain completaram o top 10.

Quatro pilotos também foram eliminados dos playoffs. Eles eram a dupla da Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs e Martin Truex Jr., Brad Keselowski da RFK Racing e Harrison Burton no Wood Brothers Ford #21.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series, que abre o Round de 12, acontecerá no Kansas, no próximo domingo.

Resultado

NORRIS FLERTA COM PERIGO, MAS VENCE EM SINGAPURA! Veja DEBATE sobre Marina Bay com GIANLUCA PETECOF

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!