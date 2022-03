Carregar reprodutor de áudio

Um dia após a FIA optar por não seguir a recomendação do Comitê Olímpico Internacional de proibir a participação de atletas russos em eventos internacionais, o Motorsport UK, nome dado à Confederação Britânica de Automobilismo, tomou uma decisão contrária à do órgão máximo do automobilismo mundial. A partir de hoje, pilotos e equipes russas estão banidas de competir em eventos na região.

Em um comunicado, foi anunciado que nenhuma equipe, piloto ou oficial russo ou belaruso poderá participar de eventos sancionados no Reino Unido. Além disso, foi confirmado que nenhum símbolo nacional, cores ou bandeiras destes países poderão ser exibidos nas competições.

A decisão foi tomada após uma consulta formal entre o Motorsport UK e o governo britânico. David Richards, presidente do Motorsport UK, disse que foi essencial tomar uma ação rígida para deixar claro o horror do país à invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Toda a comunidade do Motorsport UK condena os atos de guerra pela Rússia e Belarus na Ucrânia, e expressa sua solidariedade a todos os afetados pelo conflito. Estamos unidos com o povo ucraniano e a comunidade do automobilismo após a invasão e os atos inaceitáveis".

"Esse é o momento para que a comunidade automobilística internacional tome ação e mostre apoio às pessoas da Ucrânia e nossos colegas da Federação de Automobilismo da Ucrânia (FAU). É nossa obrigação usar qualquer influência e vantagem que temos para tentarmos encerrar essa invasão injustificada".

"Encorajamos a comunidade esportiva e nossos colegas ao redor do mundo a abraçarem completamente as recomendações do Comitê Olímpico Internacional, fazendo o que for possível para encerrar esta guerra".

A decisão do Motorsport UK significa que Nikita Mazepin, que corre pela Haas na Fórmula 1, não poderá competir no GP da Grã-Bretanha deste ano caso a equipe opte por mantê-lo. Uma decisão sobre seu futuro no time americano é esperado nos próximos dias.

Além disso, o atual campeão do Campeonato Britânico de GT, o russo Leo Machitski, não poderá defender seu título.

O único modo que permitiria a esses pilotos seguirem correndo seria arrumar uma licença de outro país, já que a decisão da Federação impede o reconhecimento de licenças emitidas pelas Federações Russa (RAF) e Belarussa (BAF).

Poucas horas depois, foi a vez da Federação Finlandesa anunciar a mesma decisão. Enquanto a F1 não corre no país, o Campeonato Mundial de Rally (WRC), organizado pela FIA, tem etapa marcada na Finlândia para o início de agosto, e conta com pilotos russos nas categorias de acesso, o WRC2 e WRC3, equivalentes do mundo do rally às Fórmulas 2 e 3.

A Suécia seguiu o mesmo caminho. E o momento da tomada de decisão acabou 'ajudando' os pilotos russos do WRC, WRC2 e WRC3: as categorias estiveram no país no último fim de semana disputando a segunda etapa da temporada 2022.

F1 DEBATE: Quais as CERTEZAS e DÚVIDAS sobre a pré-temporada da Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #163 - Rico Penteado destrincha carros de 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: