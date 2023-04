Carregar reprodutor de áudio

As pinturas dos carros da Porsche Cup sempre foram um dos destaques da categoria, com belas homenagens e esquemas de cores que saltam aos olhos. E a passagem da Porsche pelo Velocitta não poderia ser diferente, com Rouman Ziemkiewicz e Eduardo Menossi estreando pinturas que chamaram a atenção neste começo de fim de semana.

É difícil passar pelos boxes do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, e não perceber as pinturas dos carros dos dois, que dividem uma das garagens do paddock. Em entrevista ao Motorsport.com, Ziemkiewicz falou sobre a iniciativa.

“Primeiro fizemos uma brincadeira, com 22 layouts distintos e uma votação no Instagram durante três semanas, com o apoio da própria Porsche. No final, a escolhida foi essa, que também era a minha preferência. A ideia é chocar o público com uma pintura nova e ser mais visto na pista”.

Questionado se a pintura deve seguir com eles pelas próximas etapas da temporada 2023, Menossi revelou que a decisão ainda não foi tomada.

“Era uma espécie de campeonato, e esse foi o que venceu. Ainda não sabemos se ele vai seguir pela temporada ou se vai ser só nessa etapa, revezando com as demais pinturas. Mas que ficou bem diferente, ficou”.

Mas, se depender de Ziemkiewicz, essa seria a permanente: “Estamos discutindo. Meu voto é ficar. Mas estamos decidindo em grupo, são umas dez pessoas envolvidas. Mas, quem sabe, se o público gostar, continua”.

Devido à forte chuva que caiu sobre o Velocitta na sexta-feira, Rouman e Eduardo não tiveram muita chance de desfilarem seus carros pela pista, com os treinos sendo interrompidos, limitando a atividade do dia.

Amanhã a situação muda, com a dupla indo à pista pela manhã na classificação enquanto a primeira corrida do fim de semana acontece na parte da tarde, ambas com transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

