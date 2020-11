A Porsche Cup pode conhecer neste sábado o primeiro hexacampeão em 15 anos de competição dos carros de corrida mais produzidos do planeta. Miguel Paludo fez a pole nesta sexta-feira em Interlagos, sofreu com problemas na bomba de combustível, largou do 19º lugar do grid e ainda chegou em oitavo.

Com a pontuação o pentacampeão da Porsche Cup garante que ninguém pode alcançá-lo na tabela do campeonato. No entanto, para garantir o triunfo de 2020, o piloto do carro #7 ainda precisa fazer as duas provas que restam neste sábado sem tomar bandeira preta, devido a regra dos descartes.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Paludo falou sobre a frustração de não garantir o título já na prova realizada ontem (13) em Interlagos.

“Um pouco de frustração porque eu sabia que iríamos andar na frente, não é desse jeito que eu queria coroar mas eu sei que o campeonato é o resultado de uma temporada inteira. Então eu sei que as adversidades acontecem e tem que tirar o máximo delas e foi o que fizemos hoje, largando em último e chegando em oitavo.”

O piloto do carro #7 também falou sobre a mentalidade necessária para vencer o campeonato e sua vontade de vencer não somente a Sprint, mas o overall da categoria.

“O pensamento é sempre campeonato, pessoal que trabalha comigo também pensa em campeonato e a gente não quer perder essa vantagem na Sprint porque com o resultado ruim em Goiânia na Endurance, a disputa do overall está aberta.”

A Porsche Carrera Cup disputa a segunda prova do final de semana logo mais, às 11 horas, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

