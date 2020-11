Depois de uma sexta-feira marcada pela chuva e interrupções, a Porsche Cup volta a Interlagos neste sábado para concluir a sétima e última etapa da Sprint do ano, que irá definir três dos quatro títulos do campeonato de provas de curta duração.

Na Carrera Cup, Enzo Elias superou Alceu Feldmann para vencer a corrida da sexta e o título da categoria está praticamente decidido: Miguel Paludo só pode perder o hexacampeonato caso leve duas bandeiras pretas nas provas de hoje. Enquanto isso, na Carrera Sport, a disputa está quente, com Rodrigo Mello e Maurizio Billi separados por apenas um ponto.

A pole da corrida 2 ficou com Pedro Aguiar após o treino classificatório da sexta, com Paludo largando próximo, na quarta posição.

Já a corrida da GT3 Cup da sexta teve um vencedor inédito na categoria: Cristian Mohr, que triunfou após largar em terceiro e superar o pole Chico Horta e Nelson Marcondes. Mesmo terminando em terceiro, Marcondes já garantiu o título da GT3 Sport, sendo o único já definido na Sprint. E ele está em uma situação favorável para garantir o troféu geral da classe também, com uma diferença de 30 pontos para Nelson Monteiro.

Na prova 2 deste sábado, a pole segue com o próprio Chico Horta, que fez uma ótima classificação na sexta. Marcondes sai em sexto.

Veja a programação completa do sábado:

10h – Corrida 2 – GT3 Cup

11h03 – Corrida 2 – Carrera Cup

14h50 – Corrida 3 – GT3 Cup

15h53 – Corrida 3 – Carrera Cup

Acompanhe ao vivo a transmissão das atividades de sábado da Porsche em Interlagos:

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate