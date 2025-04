Porsche Cup: Carloni faz a pole da Sprint Trophy no Velocitta

A Porsche Cup Brasil fechou o sábado no Velocitta com a classificação da Sprint Trophy, sua a classe escola da categoria. E em uma sessão gelada sob o entardecer de Mogi Guaçu, a pole ficou com Neto Carloni, à frente de Pedro Villela, enquanto Gabriel Guper levou a melhor na Sport, em sétimo.

Neto Carloni ficou com a pole com uma marca de 01min32s791, três décimos à frente de Pedro Villela. Sérgio Laurentys completou o top 3. A skatista Letícia Bufoni foi a sexta e o cantor Lucas Lucco o 12º. Pela subdivisão Sport, a pole é de Gabriel Guper, que terminou em sétimo.

A Porsche Cup encerra o fim de semana no Velocitta neste domingo. As atividades começam às 09h15 com a única prova da etapa da classe Sprint Trophy. E a partir das 12h as classes Carrera Cup e Sprint Challenge fazem as segundas corridas do fim de semana. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

Confira o resultado da classificação da Porsche Sprint Trophy no Velocitta:

1 - Neto Carloni (Sprint Trophy)

2 - Pedro Villela (Sprint Trophy)

3 - Sergio Laurentys (Sprint Trophy)

4 - Neto Heil (Sprint Trophy)

5 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)

6 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)

7 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

8 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy)

9 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

10 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

11 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)

12 - Lucas Lucco (Sprint Trophy Sport)

13 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

14 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

15 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

16 - Fabricio Simões (Sprint Trophy Sport)

17 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

