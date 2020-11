A Porsche Cup deu início aos treinos classificatórios em Interlagos com temperatura na casa dos 25 graus Celsius em um dia muito nublado. E antes mesmo dos carros entrarem na pista gotas de chuva começavam a cair no traçado.

A classificação foi dividida em duas sessões de 14 minutos, a primeira formava o grid de largada da corrida um e a segunda definia o grid da prova dois.

Neslon Marcondes, líder da GT3 foi o primeiro piloto a ir para a pista, seguido por Cesar Urnhani, Urubatan Jr. e Ramon Alcaraz, recordista com de participações na GT3, com 54 provas disputadas.

Logo na primeira volta rápida Nelson Marcondes e Nelson Monteiro, postulantes ao título, fizeram a primeira e segunda melhor marca da sessão, respectivamente. Na sequência Francisco Horta assumiu a primeira colocação do classificatório, jogando os “Nelsons” para terceiro e quarto.

Após sete minutos de sessão a chuva caiu forte em Interlagos e Francisco Horta aquaplanou no “S” do Senna e bateu contra a barreira de pneus. A bandeira vermelha foi acionada e o piloto do carro #77 conseguiu retornar aos boxes.

Após mais de 20 minutos de paralisação a sessão foi retomada, mas como os melhores tempos haviam sido marcados com pista seca ninguém alterou sua posição no grid.

Com isso Francisco Horta foi o pole position para a corrida um, seguido por Nelson Marcondes, Cristian Mohr, Lucas Salles e Nelson Monteiro. Na categoria Sport a pole ficou com Nelson Marcondes.

Ao contrário do primeiro treino classificatório, a segunda sessão do dia foi aberta com pista molhada e pneus de chuva.

Georgios Frangulis foi o primeiro piloto a entrar na pista, seguido por Urubatan Jr e Nelson Monteiro. A pista úmida fez sua primeira vítima logo no início do treino quando Marco Billi perdeu o controle do seu Porsche e rodou na entrada do “S” do Senna.

Marcio Mauro, Urubatan, Nelson Marcondes e Leonardo Sanchez fizeram as marcas mais rápidas nos primeiros cinco minutos de treino. Na sequência Francisco Horta assumiu a liderança com mais de meio segundo de vantagem para Urubatan Jr, o segundo colocado. Entre os postulantes ao título Nelson Marcondes ocupada o quarto lugar enquanto Monteiro era o oitavo.

Assim como na primeira sessão, Francisco Horta escapou da pista logo após fazer a melhor volta, ao perder o controle do carro #77 na saída do laranjinha, mas voltou para a pista.

Após nove minutos de sessão Ayman Darwich assumiu o quarto lugar na classificação geral e a pole na categoria Sport. Cristian Mohr conquistava o segundo lugar na tabela geral de tempos.

Depois dos 14 minutos de classificação, a pole da corrida dois da Porsche em Interlagos ficou novamente com Francisco Horta, seguido por Christian Mohr, Urubatan Jr. e Marcio Mauro. Ayman Darwich foi o pole na categoria Sport.

A corrida 1 da Porsche GT3 Cup acontece logo mais, às 16h, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

Confira o Top 10 do grid para a corrida 1:

1 - Francisco Horta

2 - Nelson Marcondes*

3 - Cristian Mohr

4 - Lucas Salles

5 - Nelson Monteiro

6 - Gegorgios Frangulis*

7 - Urubatan Junior

8 - Cesar Urnhani

9 - Paulo Totaro*

10 - Zeca Feffer

*Categoria Sport

Top 10 do grid para a corrida 2:

1 - Francisco Horta

2 - Cristian Mohr

3 - Urubatan Junior

4 - Marcio Mauro

5 - Ayman Darwich*

6 - Nelson Marcondes*

7 - Lucas Salles

8 - Leonardo Sanchez*

9 - Gerorgios Frangulis*

10 - Cesar Urnhani

*Categoria Sport

