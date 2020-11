Em uma sexta marcada por interrupções devido à chuva, Miguel Paludo fez a pole position para a corrida um, que acontece logo mais, às 17:15, em Interlagos e se aproxima da conquista do hexacampeonato da Porsche Cup. Já Pedro Aguiar cravou a melhor marca no classificatório da corrida dois.

A sessão classificatória da Carrera Cup em Interlagos começou com pista muito molhada, com dois treinos de 14 minutos valendo as posições para o grid de largada das provas um e dois no traçado paulista.

Nos primeiros minutos da sessão JP Mauro foi à pista mas abortou sua volta rápida, Vina Neves, estreante da etapa, se manteve fazendo voltas e pegando experiência com o Porsche. Alceu Feldmann foi o primeiro a marcar a volta rápida na pista molhada, seguido por Fran Lara e Rodrigo Mello, postulante ao título da categoria Sport.

A chuva que começou forte vinha diminuindo e os pilotos começaram a ir pra pista. Ainda assim, muitos enfrentavam dificuldades para segurar o carro e Fran Lara acabou escapando na curva do lago, sem grandes consequências.

Após metade do treino disputado, o melhor tempo ainda era de Alceu Feldmann, seguido por Fran Lara e Rodrigo Mello. Neste momento 7 dos 15 carros ainda não haviam fechado uma volta rápida.

Nos últimos cinco minutos de sessão todos os pilotos passaram a tentar fazer voltas rápidas e aproveitar que a chuva vinha diminuindo. Miguel Paludo pulverizou o tempo de Feldmann e foi o primeiro piloto a virar abaixo da casa de um minuto e 46 segundos.

Enzo Elias também se colocou entre líderes, com o terceiro tempo, seguido pelo atual campeão Marçal Muller. Após a disputa, a pole ficou com Miguel Paludo, seguido por Alceu Feldmann, Enzo Elias, Marçal Muller e Fran Lara, que foi o pole na categoria Sport.

O segundo treino classificatório da Porsche Carrera começou com chuva forte, Alceu Feldmann e Maurizio Billi abriram as voltas rápidas.

Após metade do treino dispitado, Feldmann seguia como líder, em segundo vinha Fran Lara, seguido por Maurizio Billi. Neste momento, sete dos 15 pilotos do grid ainda não haviam marcado tempo.

Nos últimos cinco minutos de treino o trilho de asfalto seco começou a se formar em Interlagos e os tempos começaram a baixar, com isso Marçal Muller assumiu a primeira colocação, com Cristian Hahn em segundo e JP Mauro em terceiro. Feldmann caiu para quarto.

Na sequência Rodolfo Toni, postulante ao título da categoria Sport, bateu forte no “S” do Senna, provocando a bandeira vermelha. Embora o carro tenha sido destruído, o piloto saiu rapidamente do carro e não sofreu nenhuma lesão.

Assim que a pista foi limpa o treino recomeçou e os pilotos tiveram a chance de melhorar seus tempos, com isso a pole passou pelas mãos de Miguel Paludo, Cristian Hahn, Marçal Muller mas ficou definitivamente com Pedro Aguiar. Na categoria Sport a pole ficou novamente com Fran Lara.

O Motorsport.com transmite ao vivo corrida um da Porsche Carrera Cup, logo mais, às 17h15min .

Confira o Top 10 do grid para a Corrida 1:

1 - Miguel Paludo

2 - Alceu Feldmann

3 - Enzo Elias

4 - Marçal Muller

5 - Fran Lara*

6 - JP Mauro

7 - Lico Kaesemodel

8 - Rouman Ziemkiewicz*

9 - Cristian Hahn

10 - Werner Neugebauer

*Categoria Sport

Confira o Top 10 do grid para a Corrida 2:

1 - Pedro Aguiar

2 - Cristian Hahn

3 - Marçal Muller

4 - Miguel Paludo

5 - Enzo Elias

6 - Werner Neugebauer

7 - Pedro Boesel

8 - Ricardo Baptista

9 - JP Mauro

10 - Lico Kaesemodel

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate