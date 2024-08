Porsche Cup: Mariotti é pole pela Challenge em Interlagos

A sessão de classificação da categoria Challenge da Porsche Cup neste sábado começou com o clima mais frio do que os pilotos tiveram contato durante os treinos da sexta-feira. Os competidores entraram na pista com uma garoa fraca, que não afetou a aderência dos pneus.

Miguel Mariotti, que é o vice-líder da categoria, conquistou a pole, sendo seguido por Cristian Mohr e Sebá Malucelli, que fecharam o top 3.

Logo nos primeiros segundos, durante a sessão que classificou os Rookies, Alceu Feldamann Neto entrou na pista usando a pintura do Relâmpago McQueen, mas acabou batendo e rodando antes mesmo de chegar à pista, atrapalhando os carros que deixavam o pit lane.

Sem maiores problemas, Caio Chaves conquistou a pole, marcando 1m39s888 e celebrou muito o feito, afinal, o piloto não começou no kart, como outros competidores. Animado, mesmo que não tenha mantido a posição, Chaves ficou orgulhoso de tomar a ponta entre os colegas da categoria de entrada.

Lucas Locatelli recebeu uma punição durante a classificação e perdeu posições. Por sua vez, Alceu traz uma punição recebida ainda na etapa de Portugal e perde 10 posiçoes.

Antes mesmo de conseguir abrir sua volta Célio Brasil rodou, mas conseguiu voltar à pista, sem antes ter um pequeno toque com Antonella Bassani.

Já na categoria principal, Miguel Mariotti chegou forte na pista e dentro dos 12 minutos conseguiu se consagrar como o mais rápido, marcando tempo de 1m38s959, desbancando a líder do campeonato, que cruzou a linha apenas em 21°.

Antonella sofreu uma batida com Célio no início da sessão e não conseguiu se recuperar, mas toda a equipe focará em consertar o carro para as próximas sessões que acontecem ainda neste sábado.

Russell bate Piastri e lidera o dia, com Verstappen só 5º e Ferrari mal. Veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!