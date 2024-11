Com uma performance segura, sem correr muitos riscos, Miguel Mariotti é o campeão da classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil 2024! Precisando apenas chegar entre os dez primeiros, Miguel largou em segundo para terminar em 4º e garantir o título da classe no campeonato Sprint, de provas de curta duração.

Na Sprint Challenge Sport, o campeão foi Célio Brasil, mesmo com o abandono dramático nesta quarta. Por outro lado, na Sport Challenge Rookie, o título já estava definido a favor de Caio Chaves desde a etapa anterior, realizada em Interlagos em agosto. A vitória na prova ficou com Antonella Bassani, que confirmou assim o vice-campeonato da classe. Leonardo Herrmann venceu na Sprint Challenge Sport e Alceu Feldmann Neto levou a melhor na Sprint Challenge Rookie.

Antonella largou melhor e manteve a ponta, com Mariotti caindo para terceiro, atrás de Mohr. Mas, no final da reta oposta, uma confusão envolvendo Sadak Leite, Sebá Malucelli e Célio Brasil levou ao acionamento do SC.

Outro que também teve problema foi Caio Castro, que precisou voltar aos boxes sem uma parte da carenagem, com água vazando de seu carro.

A prova foi reiniciada com 19min ainda no relógio, e Bassani precisou segurar desde o primeiro segundo as investidas de Mohr, com Mariotti em terceiro, muito pressionado por Herrmann, que era o líder da Sport. Em quinto, Feldmann Neto era o melhor posicionado da Rookie.

Aos poucos, Bassani foi se desgarrando dos rivais, enquanto Mariotti se mantinha na terceira posição. Mas, com a aplicação dos descartes, Miguel estava tranquilo nesta situação, precisando apenas terminar entre os dez primeiros para garantir o título.

Herrmann buscava a terceira posição contra Mariotti, que, mesmo sem precisar da posição, se defendia do rival, enquanto Feldmann Neto vinha colado atrás dos dois. Herrmann e Neto vinham nas lideranças da Sport e da Rookie, respectivamente.

No final, Antonella Bassani garantiu a vitória sem maiores problemas, com Cristian Mohr em segundo, Leonardo Herrmann em terceiro, Miguel Mariotti em quarto e Gerson Campos em quinto. Herrmann levou a melhor na Sprint Challenge Sport, enquanto Alceu Feldmann Neto foi o vencedor na Sprint Challenge Rookie ao terminar em sexto.

Com os resultados desta quarta-feira, Miguel Mariotti garantiu o título da Sprint Challenge 2024. Na Sprint Challenge Sport, deu Célio Brasil, mesmo com o abandono. E, na Sprint Challenge Rookie, Caio Chaves já havia levantado o troféu na etapa anterior, em agosto.

A Porsche Cup Brasil segue em Interlagos pelos próximos dias para a realização dos 500km de Interlagos, prova que encerra a temporada 2024 e que coroará os campeões Endurance e Overall em 2024. Você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado da corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos:

1 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

2 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

3 – Leonardo Herrmann (Sprint Challenge Sport)

4 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

5 – Gerson Campos (Sprint Challenge)

6 – Alceu Feldmann Neto (Sprint Challenge Rookie)

7 – Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

8 – Caio Chaves (Sprint Challenge Rookie)

9 – SangHo Kim (Sprint Challenge Sport)

10 – André Rosário (Sprint Challenge)

11 – Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Sport)

12 – Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

13 – Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

14 – Eric Santos (Sprint Challenge Rookie)

15 – Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

16 – Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

ABANDONARAM:

Celio Brasil (Sprint Challenge Sport)

Caio Castro (Sprint Challenge)

Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

Sadak Leite (Sprint Challenge)

