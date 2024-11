A Porsche Cup Brasil encerrou sua participação na sexta-feira da programação do GP de São Paulo de Fórmula 1 com o treino livre único de sua classe principal, a Carrera Cup. E em uma sessão movimentada, um dos candidatos ao título saiu na frente: Marçal Müller.

Muller, que chega à final empatado na liderança com Miguel Paludo, com 214 pontos cada, foi o mais rápido com um tempo de 01min35s838, apenas 0s050 à frente de Werner Neugebauer, que também segue vivo na briga pelo título. Thiago Vivacqua foi o terceiro, a 0s062, com Jeff Giassi e Chris Hahn completando o top 5. Paludo foi o sétimo colocado, a 0s526 do rival.

Em sexto, Raijan Mascarello foi o mais rápido pela Sport, a 0s269 do melhor tempo da sessão, enquanto Israel Salmen foi o único a colocar um carro da Rookie no top 15, ficando em nono, a 0s904 do tempo de Muller.

A Carrera Cup retorna à pista de Interlagos no sábado. A classificação, que define o grid de largada para a primeira corrida do fim de semana que define o campeão sprint de 2024 está marcada para 07h55, com transmissão do Bandsports e do canal da categoria no YouTube.

Confira o resultado do TL1 da Carrera Cup em Interlagos (top 15):

1 - Marçal Müller (Carrera Cup)

2 - Werner Neugebauer (Carrera Cup)

3 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

4 - Jeff Giassi (Carrera Cup)

5 - Christian Hahn (Carrera Cup)

6 - Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

7 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

8 - Lucas Salles (Carrera Cup)

9 - Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

10 - Pedro Aguiar (Carrera Cup)

11 - Alceu Feldmann (Carrera Cup)

12 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

13 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

14 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

15 - Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

