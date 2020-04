Depois da vitória de Urubatan Junior, a GT3 Cup voltou à pista neste sábado para a sua segunda corrida da etapa de Interlagos, que abre a temporada 2020 da Porsche Cup. A categoria, que corre com carros com motores 3.8, fechou seu final de semana com vitória de Nelson Marcondes

Relembrando, a Porsche optou por seguir uma determinação das autoridades e, para manter a realização do evento, realizou as provas com portões fechados, limitando o número de pessoas presentes no autódromo devido à pandemia do Covid-19. A segunda corrida do dia teve uma duração de 25 minutos mais uma volta.

Na segunda corrida, a Porsche faz uma inversão de grid, sendo que a quantidade de posições invertidas é revelada apenas no pódio, com o vencedor da corrida 1 sorteando um número, que pode ser 6, 7 ou 8. O vencedor da prova, Urubatan Junior, tirou o número seis.

Com isso, as três primeiras fileiras do grid ficaram:

1 Zeca Feffer 2 Nelson Marcondes 3 Marco Billi 4 Francisco Horta 5 Ayman Darwich 6 Urubatan Junior

O restante do grid ficou na mesma posição final da corrida 1.

Diferente da corrida 1, uma largada tranquila, sem muitas ultrapassagens ou problemas. Exceto a saída da pista de Guilherme Reischl e Cristian Mohr no meio do S do Senna.

Enquanto Zeca Feffer disparava na liderança, Francisco Horta colou na traseira de Nelson Marcondes e rapidamente conseguiu a ultrapassagem, conquistando o segundo lugar. Nesse momento, ele estava a mais de dois segundos de Zeca. Leonardo Sanchez, em meio a uma disputa com Ramon Alcaraz, que estava a sua frente, acabou rodando no trecho entre o Mergulho e a Junção.

Levou apenas duas voltas para que Marcondes e Horta trocassem novamente de posições, mas, depois da ultrapassagem, Marcondes disparou na frente. A partir daí, Chico Horta passou a ser pressionado pelos seis carros que vinham logo atrás, com Marco Billi assumindo rapidamente o terceiro lugar.

Com 15 minutos para o fim da prova, o maior incidente até o momento neste final de semana em Interlagos: Urubatan Junior e Chico Horta se encontraram na pista e ambos os carros terminaram no muro, o que levou à entrada do Safety Car. O SC ficou cerca de cinco minutos na pista, retomando a prova com menos de nove minutos para o final.

Guilherme Reischl ainda protagonizou mais um momento nessa segunda corrida, quando rodou no meio da pista após um contato com Georgios Frangulis, que abandonou logo em seguida. Na mesma volta, Ayman Darwich tirou seu carro da pista, dando a impressão de que estaria abandonando a prova, mas pouco depois voltou a correr, ocupando a última posição.

Depois da saída do SC, a diferença de Zeca Feffer para Nelson Marcondes caiu, e o piloto da classe Sport começou a buscar a liderança, deixando tudo aberto no início da última volta, com Marco Billi também se juntando ao pelotão da frente.

Mesmo pressionado por Marco Billi, Nelson Marcondes conseguiu ultrapassar Zeca Feffer no final da reta oposta, enquanto Billi perdeu rendimento e caiu para quinto em questão de metros.

No final, após a ultrapassagem, Zeca Feffer não conseguiu travar uma disputa para voltar a liderança. Assim, Nelson Marcondes foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, ganhando não apenas no geral, como também na classe Sport.

Assim, os três primeiros na Corrida 2 da GT3 foram Nelson Marcondes, Zeca Feffer e Nelson Monteiro. Na categoria Sport, depois de Marcondes ficaram Paulo Totaro e Leonardo Sanchez.

Ainda resta mais uma corrida da Porsche neste sábado. A Carrera Cup volta à pista a partir das 14h15 para a última prova da etapa de Interlagos da Porsche Cup. Você acompanha todas as corridas do final de semana aqui no Motorsport.com.

