O Sertões encerrou a edição de 2024 neste sábado com uma especial curta entre Formosa e Brasília. E mesmo em um deslocamento curto, Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio passaram por um susto antes de cruzarem a linha de chegada para garantir o tricampeonato.

Nas motos, Adrien Metge controlou o ritmo para evitar problemas e faturar o bicampeonato. Já nos UTVs, Denisio do Nascimento e Gunnar Dums foram os grandes vencedores

Carros: Título, mas com susto

Durante a especial de pouco mais de 100km entre Formosa e Brasília, Moraes e Bentivoglio tiveram que segurar as emoções, com o carro tendo um pequeno apagão no meio do trajeto antes de cruzarem a linha de chegada.

Os agora tricampeões fecharam com 16mim06s de vantagem para Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs. Marcelo Moraes e Fabio Pedroso fecharam o top 3 a 29min54s.

Confira os campeões das subcategorias dos carros:

T1M: Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio

T11: Carlos Ambrosio e Luiz Poli

UBR: Alex Buchheim e Miguel Falcão

CHL: Lelio Jr e Weberth Moreira

SSV: Gunther Hinkelmann e Weidner Moreira

UTVs: Nascimento / Dums vencem pelo segundo ano consecutivo

Nos UTVs, Denisio do Nascimento e Gunnar Dums confirmaram neste sábado o bicampeonato consecutivo do Sertões, terminando 17min36s à frente de Ze Helio e Julio Cesar Zavatti. Bruno Varela e Ari Fiuza ficaram em terceiro, a 23min31s.

Confira os campeões das subcategorias dos UTVs:

UT1: Denisio do Nascimento e Gunnar Dums

UT2: Felipe Fraga e Eduardo Bampi

UT3: Milton Júnior e Rogério Almeida

U45: Jorge Wagenfuhr e Humberto Ribeiro

U55: Nadimir Kayser e Robson Shuinka

UOP: Ricardo Basso e Wellington Rezende

Motos: Metge confirma segundo título

Com vitórias nas maiorias das etapas, Adrien Metge teve uma tocada conservadora neste sábado para confirmar seu segundo título do Sertões. O francês da Yamaha fechou com 10min40s de vantagem para Mason Klein, da Honda. Gabriel Soares, também da Honda, fechou o top 3 a 52min51s.

Confira todos os campeões das subcategorias das motos:

MT1: Adrien Metge

MT2: Gabriel Soares

MT3: Augusto Sartori

MOV: Luciano de Menezes

MBR: Tiago Wernersbach

Quads: Marcelo Medeiros

Self: Jean Michel Zuchelli

CRF,: Tiago Wernersbach

NORRIS CRAVA A POLE E VERSTAPPEN É SÓ 7º NO GRID EM MONZA! Veja debate do quali do GP da Itália | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!