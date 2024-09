A vitória entre as motos no Sertões 2024 é francesa. Piloto da Yamaha, Adrien Metge levantou neste sábado (31) em Brasília seu segundo caneco do maior rali das Américas.

Em um ano onde Metge foi absoluto, vencendo a maioria das etapas, apenas um erro cometido no quinto dia deixou a disputa mais em aberto. Porém, com larga vantagem, o francês pode controlar o ritmo na etapa final, entre Formosa e Brasília.

Em entrevista ao Motorsport.com na chegada a Brasília, Metge celebrou o resultado após dois anos complicados no Sertões.

"Nos dois anos anteriores [2022 e 2023] eu tive problemas. Agora consegui vencer. Tô muito feliz pela vitória, por trazer essa vitória para toda a equipe Yamaha, que fez um trabalho excepcional. Agora é hora de comemorar".

Metge fez um balanço de sua performance na edição de 2024: "Foi um Sertões muito bom para mim, para a equipe. Tive problemas em um dia, com uns carros atravessados na pista. Hoje eu andei mais tranquilo, mas ganhei seis etapas do rali. Então foi quase perfeito".

"Foi um rali com muitos trechos diferentes, rápidos, sinuoso, areia, cascalho... bem completo".

