O Sertões realizou nesta quinta-feira a antepenúltima etapa de 2024. E em um longo deslocamento, de mais de 600km, os carros entregaram a disputa mais intensa deste ano, com Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs triunfando com um top 3 separado por apenas 19s.

Com o terceiro lugar, Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio mantém a folga na liderança dos carros. Nos UTVs, Zé Helio e Julio Cesar Zavatti levaram a primeira de 2024, enquanto nas motos Adrien Metge venceu mais uma e mantém a ponta.

Carros: Disputa intensa em especial longa

No total, o Sertões percorreu 634km nesta quinta-feira, sendo 139 de deslocamento inicial, 218 de especial cronometrada e 277 de deslocamento final chegando na cidade de Posse, em Goiás, antes dos veículos serem transportados para o acampamento em Formosa.

Mesmo com um longo caminho percorrido, apenas segundos separaram os primeiros colocados do dia. Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs concluíram a especial em 3h15min, apenas 13s à frente de Marcos Moraes e Fabio Pedroso e a 19s de Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio

Moraes e Bentivoglio mantém 13min14s de vantagem para Gastaldi / Sachs, enquanto Moraes / Pedroso vêm em terceiro, a 24min59s.

UTVs: Zé Helio / Zavatti vencem e sobem na classificação

Nos UTVs, mais uma disputa acirrada, com 23s separando o top 3. A vitória ficou com Zé Helio e Júlio César Zavatti, com 03h09min17s, 16s a frente de Bruno Varela e Ari Fiuza e a 23s de Denisio do Nascimento e Gunnar Dums.

A briga na liderança segue quente. Nascimento e Dums seguem na ponta, mas apenas 43s à frente de Rodrigo Varela / Matheus Mazzei. Já Zé Helio / Zavatti subiram para terceiro, mas a 16min33s.

Motos: Metge volta a vencer

Após cometer um erro na quarta-feira que lhe custou a vitória na etapa, Adrien Metge voltou a triunfar, completando a especial em 03h09min25, 01min13 à frente de Mason Klein, enquanto Gabriel Soares ficou a 04mim07s.

Martin Duplessis, vencedor da quarta, teve problemas mecânicos e precisou abandonar a etapa, deixando Metge mais líder do que nunca. O francês da Yamaha tem agora 20min21s de vantagem para Klein, com Soares a 31min17s.

Na sexta-feira, o Sertões realiza a penúltima etapa de 2024. Ainda em Formosa, a disputa terá um total de 497km, sendo 85 de deslocamento inicial, 349 de especial cronometrada e 63 de deslocamento final. O Motorsport.com acompanha in loco toda a ação e emoção do Sertões 2024, com cobertura completa no site, nas redes sociais e no canal do YouTube.

