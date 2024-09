Domínio absoluto! Em uma prova marcada pelo duelo aberto pelo título da temporada de 2024 da Stock Series, a segunda corrida no Autódromo do Velopark, no início da manhã deste domingo (8), colocou novamente frente a frente, logo na largada, líder e vice-líder do campeonato, Arthur Gama e Enzo Bedani.

Desta vez, sem estarem em posições invertidas no grid, a corrida foi uma oportunidade para Bedani se recuperar do erro cometido no sábado, quando liderava a prova e após uma saída de pista, viu a chance de vitória escapar das mãos.

A prova se desenvolveu com poucos incidentes e saídas de pista por parte dos pilotos. Na liderança, Arthur Gama logo nas primeiras volta conseguiu imprimir o seu ritmo, controlando qualquer tentativa de ataque de Bedani, com líder e vice-líder da prova conseguindo assim se distanciar dos demais carros do pelotão.

Assim, quem levou a melhor na corrida 2, foi novamente o piloto da casa, Arthur Gama que levou o carro #9 até o final e abriu uma vantagem de pouco mais de 2s para Bedani, garantindo assim a sua segunda vitória do final de semana no Velopark. Vinícius Papareli completou o pódio na terceira posição.

Os pilotos da Stock Series retornam a pista do Velopark ainda neste domingo (8), para mais uma etapa do campeonato. A partir das 9h15 acontece a corrida 3, em Nova Santa Rita. A Stock Series tem transmissão ao vivo do BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv e na Motorsport.tv Brasil.

