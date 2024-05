Atrasou, mas foi! A segunda corrida Stock Series teve Arthur Gama como vencedor, seguido por Enzo Bedani - que faturou a prova 1 realizada no sábado.

Vinicius Paparelli, que fez uma ótima prova escalando o pelotão, completou o pódio.

Por conta da neblina, a largada foi atrasada em cerca de 20 minutos. A direção de prova entendeu que não havia visibilidade para os carros irem à pista.

A corrida

Com o traçado ainda traiçoeiro por conta da garoa, a largada aconteceu em regime de safety car por duas voltas. Mesmo com a pista escorregadia, os pilotos não pouparam ataque e foram para cima em busca de uma posição melhor.

Paparelli, terceiro colocado na volta 7, escalou o pelotão deixando Rotta para trás se aproximando dos líderes Bedani e Gama. Mais ao fundo do pelotão, muitos pilotos optaram por preservar os push’s para a terceira e última corrida do dia.

Nos últimos 5 minutos de prova, a chuva voltou a cair fininha em grande parte da pista. A briga final, contudo, aconteceu entre o primeiro e o segundo. Bedani, segundo colocado, começou a virar volta mais rápida atrás de volta mais rápida ameaçando o P1 de Gama.

O que não passou de uma ameaça, com Arthur Gama segurando a liderança até o fim.

Resultado corrida 2

1 - A. Gama

2 - E. Bedani

3 - V. Paparelli

4 - G. Frigotto

5 - G. Rotta

6 - B. Tomaselli

7 - A. Ibiapina

8 -E. Schotten

9 - H. Cibien

10 - A. Myasava

11 - M. Valle

12 - F. Bartz

13 - K. Magno

MAX pega vácuo e IGUALA SENNA! Piastri 2º, MAS É PUNIDO E SAI DE 5º, atrás de Lando/Ferraris | ÍMOLA

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!