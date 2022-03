Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira, a Stock Car Pro Series deu o pontapé inicial à sua segunda etapa de 2022, em Goiânia. E quem liderou na quente tarde da capital goiana foi Rubens Barrichello. O piloto desbancou a concorrência com a marca de 50s190 e foi o mais rápido do dia no Centro-Oeste.

Piloto da Full Time, 'Rubinho' busca sua sétima vitória em Goiânia. Na sessão livre desta sexta, ele superou, por 0s219, o companheiro Rafael Suzuki. Ricardo Zonta, da RCM Motorsport, foi o terceiro colocado.

O quarto foi Ricardo Maurício, da Eurofarma. Assim como Barrichello, 'Ricardinho' tenta triunfar pela sétima oportunidade na capital goiana. O quinto posto ficou com Sergio Jimenez, da Scuderia Chiarelli.

Ele ficou à frente do Cavaleiro Sports de Marcos Gomes, campeão de 2015. O top 7 foi completado por Gianluca Petecof, da Full Time. Atual campeão da categoria máxima do automobilismo brasileiro e líder da temporada 2022 após bons resultados na rodada inaugural, na Corrida de Duplas disputa em Interlagos (SP), Gabriel Casagrande foi 16º com a equipe Mattheis Vogel. Veja a tabela completa abaixo:

Pos # Piloto Equipe Modelo Volta Gap 1 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.190 - 2 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 50.409 0.219 3 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 50.439 0.249 4 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.497 0.307 5 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli Corolla 50.499 0.309 6 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 50.507 0.317 7 101 Gianluca Petecof Full Time Sports Corolla 50.515 0.325 8 43 Pedro Cardoso Crown II Racing Cruze 50.551 0.361 9 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 50.563 0.373 10 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 50.595 0.405 11 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 50.595 0.405 12 85 Guilherme Salas KTF Racing Cruze 50.597 0.407 13 6 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 50.612 0.422 14 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.620 0.430 15 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing Corolla 50.652 0.462 16 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.663 0.473 17 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 50.692 0.502 18 121 Felipe Baptista KTF Racing Cruze 50.733 0.543 19 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.739 0.549 20 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 50.747 0.557 21 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 50.776 0.586 22 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 50.786 0.596 23 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.788 0.598 24 3 Digo Baptista Crown Racing Cruze 50.832 0.642 25 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.858 0.668 26 117 Matias Rossi AMattheis Vogel Motorsport Corolla 50.886 0.696 27 88 Beto Monteiro Scuderia Chiarelli Corolla 50.892 0.702 28 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 50.938 0.748 29 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 50.949 0.759 30 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 51.014 0.824 31 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 51.124 0.934 32 22 A.Moraes Jr Hot Car Competições Cruze 51.162 0.972 33 55 Renato Braga RKL Competições Cruze 51.272 1.082 34 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze - - A programação do fim de semana tem, no sábadom o segundo treino livre e o quali (14h30). A primeira das duas corridas de domingo tem largada marcada para 15h10. Ambas passam no Motorsport.com, bem como o quali. Cronograma da etapa 2 – Goiânia Sexta-feira, 18 de março 09:25 – 09:35 - Shakedown 13:45 – 14:55 – Treino livre 1 Sábado, 19 de março 10:25 – 11:35 – Treino livre 2 14:35 – 15:15 – Quali Domingo, 20 de março 15:10 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta) 15:37 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

