A Stock Car realizou na tarde deste sábado (7), a corrida Sprint no Autódromo do Velopark em Nova Santa Rita (RS), oitava etapa do campeonato de 2024. Melhor para Gianluca Petecof que dominou as ações, e com uma estratégia de corrida perfeita, superou rivais e venceu a primeira corrida no Sul.

A Corrida

Largando com o grid invertido nas doze primeiras posições e sem a presença da chuva que apareceu no treino classificatório na parte da manhã, Gianluca Petecof da equipe Full Time largou na frente, tendo Júlio Campos na segunda posição, com Bruno Baptista em terceiro. Antes mesmo da largada, um problema no carro de Júlio Campos o tirou do alinhamento para largada, abrindo caminho para Petecof contornar a primeira curva na frente.

Outro que se beneficiou do abandono de Campos, Zezinho Mugiatti herdou a segunda posição indo a caça de Petecof. Antes mesmo do final da primeira volta um incidente envolvendo vários carros na primeira curva, resultou na entrada do Safety Car. Cacá Bueno, Enzo Elias, Felipe Fraga e Ricardo Maurício foram os envolvidos no incidente.

A prova foi retomada na quinta volta, com Petecof sendo seguido de perto por Mugiatti, Bruno Baptista e Rubens Barrichello. Ao final da sexta volta, Lucas Foresti foi quem abriu a janela de pit stops. Antes disso, Dudu Barrichello com problemas na carenagem do carro, foi obrigado a ir aos pits para reparos.

Na oitava volta, Gianluca Petecof, então líder da prova, foi o primeiro entre os ponteiros a fazer o seu pit stop. Na volta seguinte, Zezinho Muggiati e Rubens Barrichello também foram para os boxes fazer a parada, numa tentativa de surpreender Petecof que ditava o ritmo entre os líderes. Nisso, o piloto da Full Time, recuperou as posições para Barrichello e Muggiati, que retornaram a posta exatamente atrás de Petecof.

Faltando pouco mais de treze minutos para o final da prova, o líder do campeonato Felipe Massa, foi um dos últimos a fazer a parada nos pits, retornando a pista no meio do pelotão de carros. A aquela altura, numa estratégia diferente dos demais, apenas Ricardo Zonta ainda não havia feito a parada nos boxes.

A oito minutos do final da prova, Zonta foi aos boxes para fazer a sua parada. Neste momento da prova, destaque para Gabriel Casagrande e Thiago Camilo, que largaram na 16ª e 18ª posições e se valeram de uma boa estratégia de corrida, para ficar na quinta e sexta posição respectivamente.

Na frente, e faltando pouco mais de três minutos para o final da prova, Petecof levava 2.9s de vantagem para Felipe Baptista, enquanto que Zezinho Muggiati, lutava intensamente contra Casagrande e Camilo pela terceira posição.

Com isso, o piloto da Full Time abriu a última volta com mais de 3s de vantagem para Baptista que foi alcançado por Muggiati e Casagrande, e com tranquilidade, Gianluca Petecof venceu a corrida Sprint no Velopark, seguido por Felipe Baptista em segundo e Zezinho Muggiati que completou o pódio.

Após a corrida Sprint deste sábado, a Stock Car retorna a pista do Velopark em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, no próximo domingo (8) a partir das 12h30, para sua corrida principal. Com transmissão ao vivo do BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv e na Motorsport.tv Brasil.

Resultado

1 - Gianluca Petecof

2 - Felipe Baptista

3 - Zezinho Muggiati

4 - Gabriel Casagrande

5 - Thiago Camilo

6 - Rubinho Barrichello

7 - Daniel Serra

8 - Felipe Massa

9 - Vitor Baptista

10 - Bruno Baptista

11 - Arthur Leist

12 - Rafael Suzuki

13 - Gaetano Di Mauro

14 - Cesar Ramos

15 - Ricardo Zonta

16 - Nelson Piquet Jr

17 - Guilherme Salas

18 - Lucas Foresti

19 - Allam Khodair

20 - Atila Abreu

21 - Cacá Bueno

22 - Lucas Kohl

23 - Dudu Barrichelo

DNF - Enzo Elias

DNF - Felipe Fraga

DNF - Ricardo Maurício

DNF - Júlio Campos

