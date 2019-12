Após conquistar a pole para a grande final da Stock Car em Interlagos, Marcos Gomes afirmou estar "com o nível de emoção em 100%". Piloto da KTF dominou as duas primeiras sessões de treinos livres e continuou mostrando bom desempenho durante o sábado.

Conforme o Motorsport.com apurou com exclusividade, Gomes será piloto da Cavaleiro Racing na próxima temporada. O piloto, atualmente da KTF celebrou o bom desempenho da equipe em Interlagos, mas destacou que o time se mostrou competitivo desde o início do ano.

"A gente começou o ano bem rápido, já andando entre os cinco primeiros, numa equipe nova", afirmou Gomes. "Na metade do ano a equipe mudou de sede e acabou gastando muito tempo com coisas que não favoreciam a performance do carro, mas assim que as coisas se alinharam, voltaram a trabalhar dentro da oficina e foi isso que fez a diferença".

"O Diego Nunes já foi pódio no Velo Città, eu não pude fazer a última etapa em Goiânia, mas o carro teve uma boa performance. A pole serviu para concretizar esse trabalho de fim de ano que a equipe fez nos carros, sem dúvida estão de parabéns. Foi um dos melhores carros que eu já guiei e o resultado foi mérito de todo o time".

Questionado sobre a estratégia de parada para abastecimento durante a corrida, ele explicou que apesar da velocidade que lhe garantiu a pole, o carro não estava com tanque baixo.

"Nós temos bastante combustível, não sei se somos os que tem mais, mas temos o suficiente para chegar na janela de paradas. Acho que estamos no meio termo entre os que têm mais combustível. Estamos na briga pela vitória, sem dúvida nenhuma".

Neste domingo, seis pilotos vão estar na disputa pelo título do campeonato. Nem Gomes, nem seu companheiro, Nunes, estão entre os postulantes ao caneco. Perguntado se sua forma de agir seria diferente caso dispute curvas com um dos candidatos, o pole foi enfático: "Não ligo".

"Acho que estamos numa posição favorável por não estarmos brigando pelo título. Quem não vai dormir direito nesta noite são os que estão na disputa, principalmente os três que estão mais à frente. Vamos sair na frente e fazer nossa corrida, tentando olhar só para frente, e torcer para que os mecânicos façam um bom pit stop. Vamos que vamos".

Nos últimos dias, a vida de Gomes passou por vários momentos marcantes. Primeiro, viu o nascimento de seu filho, depois fechou contrato com outra equipe para 2020 e neste sábado veio a pole em Interlagos.

"Acho que o nível de emoção está lá nos 100%", disse ele ao Motorsport.com. Primeiro pelo nascimento do meu primeiro filho, semana passada e desde ontem, quando vi que eu tinha um carro para brigar pela pole. O trabalho foi muito bem feito na equipe e o carro desceu do caminhão rápido.

"Quando acontece isso, também vem uma autocobrança, uma pressão de fazer tudo certinho, mas não é fácil, Interlagos é uma pista difícil, bem seletiva. Principalmente no Q3. No Q2 eu acabei espalhando um pouco e precisei dar uma volta a mais, então tinha um pneu mais gasto do que o do Diego, do Júlio, e, se não me engano, do Fraga. Então, eu tive que arriscar, mas acertei na dose de não cometer nenhum erro e fiz uma volta perfeita".

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Programação Final Stock Car 2019:

Domingo, dia 15

8h30 às 9h30 – Visitação aos Boxes

10h10 – Largada (40 minutos + 1 volta)

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.