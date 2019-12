Em busca de seu primeiro título na Stock Car, Thiago Camilo larga em segundo na final da temporada 2019 neste domingo, em Interlagos, e precisa 'torcer contra' o líder Daniel Serra para sair de Interlagos como campeão.

O piloto da Ipiranga Racing, porém, garante estar focado apenas em vencer a corrida. E tem um triunfo: “Nosso objetivo de classificação foi cumprido, chegar até o Q3 com uma estratégia de poupar combustível e estar mais pesado que os concorrentes".

"Diferentemente das outras classificações, o momento mais crítico foi o Q1, em que arriscamos. Abri a primeira volta com o pneu frio e mesmo assim consegui fazer uma boa volta", celebrou Camilo.

“O Q2 foi sofrido também, consegui passar na última volta, a milésimos do Serrinha. No Q3, eu consegui encaixar uma boa volta. Sinceramente, eu não esperava uma pole, ainda mais dentro de um sistema de classificação como este, com concorrentes que brigam 'somente' pela pole e não estão tão preocupados com quantidade de combustível para amanhã", ponderou. Marcos Gomes, da KTF, larga da pole.

"Dentro dessa estratégia, estamos muito bem posicionados. Sabemos o quanto que tínhamos de combustível, o quanto que conseguimos economizar, chegamos ao Q3 e estamos em uma posição muito favorável".

"Estou feliz pelo trabalho da equipe. Quanto a essa ‘diferencinha’ de 1s7 para o Marquinhos, sabemos que qualquer 10 litros aqui em Interlagos é um décimo e meio por volta. Provavelmente fomos um dos carros mais pesados do Q3 por todo esse contexto de classificação", justificou.

"Não há como estar mais confiante do que estou. Sou confiante a todo o tempo, acredito muito que poderemos conseguir alcançar nosso objetivo. A corrida, mesmo não sendo longa, tem várias alternativas, então continuo 100% confiante, acreditando".

"Tenho certeza de que não tem ninguém dentro deste autódromo que confia e acredita mais do que eu que posso chegar neste campeonato. Sei do potencial que temos para conquistar o título", afirmou Camilo.

O piloto da Ipiranga Racing também foi questionado sobre a possibilidade de chuva neste domingo. “Olha, não seria ruim. Dentro dessas variáveis, a chuva acaba gerando mais alternativas e é o que precisamos para amanhã", respondeu.

"Mas são coisas que você não controla. Eu posso até torcer, mas não adianta ansiedade, tenho que entrar no carro com pensamento positivo, como fiz durante todos os finais de semana, acreditar que vai dar certo e que vamos conseguir sair daqui com um grande resultado", completou.

