Piloto da Shell V-Power na Stock Car, Átila Abreu deu longa entrevista exclusiva ao Motorsport.com nesta segunda-feira via live de Instagram. A conversa passou por variados assuntos, desde o tempo na Europa, quando o brasileiro correu contra nomes como Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, até a relação com a modelo e apresentadora Renata Fan, sua namorada há mais de 11 anos.

No fim da conversa, quando perguntas eram feitas por internautas, um leitor brincou com Abreu sobre eventuais ciúmes de Denílson, ex-jogador e hoje comentarista da TV Band, companheiro de Renata Fan no programa Jogo Aberto. Naquele momento, a live foi interrompida por questões técnicas. Mas o piloto da Shell, por consideração e respeito aos fãs, enviou vídeo à reportagem para responder aos questionamentos.

Abreu revelou, então, que tem um pacto 'anti-ciúme' com Renata. Sobre Denílson, o piloto sorocabano deu resposta bem-humorada e explicou que tem boa relação com o pentacampeão mundial de futebol. Veja no vídeo abaixo:

"Quando eu comecei a namorá-la, fomos em alguns eventos juntos. Bom, ela trabalha com homens no programa e o público dela é bastante masculino. Então eu percebi: 'Se eu for ficar com ciúmes aqui, vou ficar com ciúmes toda hora e arrumar briga, etc...'."

"A Renata é Miss Brasil, trabalha em um ambiente masculino e tal. E, do meu lado, nas corridas, tem as promotoras e toda aquela mulherada bonita e tudo mais, então se ela ficar com ciúmes, também vai dar confusão, a gente não vai conseguir namorar", seguiu o piloto da Shell.

"Então a gente meio que fez um pacto, eu não tenho ciúmes e ela também não. A gente sabe que é o trabalho, enfim, é de boa. E assim já são 11 anos que a gente vai convivendo juntos, respeitando tudo numa boa."

'Cão que late não morde'

"E o Denílson obviamente faz parte do programa e é brincalhão, tem esse jeito de querer mexer com todo mundo e tal. Óbvio que no comecinho você fica meio bravo, mas depois já o encontrei várias vezes e ele é um cara super do bem."

"A gente fez vários eventos, é um parceirão, levo numa boa. Quero mais é que ele e a Renata tenham muito sucesso no Jogo Aberto. Eles fazem um time muito bacana e todo mundo que assiste acaba dando bastante risada, o que deixa o programa bem descontraído", completou Abreu.

Destaque na Stock, Abreu brilhou fora do Brasil e foi parceiro de Vettel

Um dos grandes nomes da categoria máxima do automobilismo brasileiro na atualidade, o piloto da Shell também se destacou em campeonatos de monopostos no exterior. Na Europa, Abreu enfrentou rivais consagrados na elite do esporte a motor mundial.

O brasileiro concorreu com estrelas como o britânico Lewis Hamilton e o germânico Sebastian Vettel, de quem foi vice-campeão na Fórmula BMW em 2004. Ao Motorsport.com, Abreu falou sobre a relação com o alemão, de quem foi companheiro na Fórmula 3 Europeia.

"Quando eu estreei na Fórmula BMW, ele já era o queridinho. Já era uma promessa e tudo mais, já com patrocínio dos maiores e já fazia parte da academia da Red Bull. E o ano em que eu estreei foi o ano de estreia dele também, só que ele tinha passado o ano anterior inteiro treinando".

"Então ele seguiu todo o calendário da Fórmula BMW. Acabava a corrida no domingo, ele ficava segunda e terça treinando na pista. Então, apesar de ele ser estreante, ele já tinha uma bagagem de treino muito maior do que a minha", seguiu.

"Eu já tinha feito alguns treinos aqui no Brasil de Fórmula Chevrolet e etc, mas eu tinha pouco contato com o carro porque não fiz esse pacote de treinos. Então nesse primeiro ano eu tive pouco contato com ele e ele foi campeão de rookies (novatos)".

"Tinha o campeonato 'normal' e o de novatos, então ele foi o campeão dos novatos e eu fui o vice. Por isso, a gente teve patrocínio da BMW no ano seguinte, e aí a gente disputou o campeonato. Eu fui para a equipe em que ele estava e ele foi para a equipe que tinha sido campeã geral".

"No geral, ele foi campeão e eu fui vice novamente. De 20 corridas, ele foi ao pódio nas 20 e eu fui em 15, então toda hora era uma 'dobradinha'. Até aí, eu não tinha uma amizade grande com ele porque a gente estava disputando campeonato pau a pau e tinha a rivalidade".

"E aí no outro ano, na F3 Europeia, eu virei companheiro de equipe dele. E aí a gente viajava juntos, ficava em hotel juntos, então eu acabei tendo um contato diário maior com ele e foi quando a gente acabou estreitando relações", relatou.

"E eu me dava muito bem com ele, porque ele é um cara super tranquilo e do bem. Muito competitivo, como tem que ser, mas também é um cara que joga limpo, na pista mesmo, sem aquelas picuinhas fora de pista e tal. Chegava lá e fazia o trabalho dele".

"Tanto que ele até deu uma entrevista no passado falando que eu fui o melhor companheiro dele. Porque realmente a gente tinha uma relação, apesar de toda a competitividade e todo o histórico de termos disputado títulos antes, a gente se respeitava muito".

"Ficou muito só para dentro da pista a disputa, então foi um cara tranquilo que te puxa para cima. Ele faz com que você tenha que melhorar cada dia mais, buscar cada dia mais um coelhinho da cartola, então foi um aprendizado numa época muito legal de convivência com ele".

Átila compara Vettel e Hamilton

"Naquela época, era os dois pau a pau. Até porque eram os dois que tinham os apoios das grandes montadoras. O Hamilton de McLaren-Mercedes e o Vettel de Red Bull-BMW, então eram os dois queridinhos do momento", afirmou Abreu, que disputou a F3 Europeia com a dupla da F1.

"Não dava para distinguir se um era melhor do que o outro. O que eu sempre percebi é que o Hamilton tinha uma velocidade nata maior, tanto que isso se via no número de poles e todas essas coisas".

"Mas, algumas vezes, eu vi ele cometer erros por tentar fazer a melhor volta da corrida quando já estava liderando com folga, sabe? Já o Vettel era um cara mais completo no sentido geral, que trabalha melhor com a equipe e preenchia melhor todos os requisito", ponderou.

"O Hamilton acho que sempre teve muito mais o lado da velocidade e do talento nato. O Vettel me parecia um piloto um pouco mais completo em todos os sentidos. Mas eles eram os dois queridinhos, não dava para falar quem que teria mais títulos ou não".

