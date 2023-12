Sexto colocado na classificação da Stock Car Pro Series, Rubens Barrichello não iniciou a etapa final da temporada 2023, em Interlagos, da melhor forma possível, sendo apenas 21º no primeiro treino livre. Mesmo assim, o bicampeão da categoria tira resultados positivos da sexta.

Com o líder do campeonato, Gabriel Casagrande, sendo o mais rápido da única sessão oficial desta sexta-feira, Barrichello usou o dia para fazer testes com seu carro, terminando com a 21ª posição geral, a 1s003 do tempo do paranaense.

Em entrevista ao Motorsport.com após o fim das atividades, Barrichello fez um balanço do primeiro dia em Interlagos.

“Eu acho que a luta sempre é contra nós mesmos, não é contra alguém ou com alguma situação. A gente precisa solucionar os nossos problemas, que porventura estão ok, então eu estou satisfeito com o resultado do balanço do carro que eu tive hoje. Essa é a simplicidade do meu dia de hoje.

Correndo atrás do tri, Barrichello terá mais uma chance de seguir evoluindo o carro no sábado com a sessão de treinos livres às 08h35 antes da classificação, marcada para 12h20, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

