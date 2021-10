Logo após a primeira corrida, vencida por Guilherme Salas, que converteu a pole em vitória, a Stock Car Pro Series realizou a segunda do fim de semana no Velocitta. E na prova que fechou a 10ª etapa da temporada 2021, Thiago Camilo se aproveitou da estratégia na hora da parada para dar o pulo do gato, assumir a liderança e vencer a corrida 2, tendo Gabriel Casagrande em segundo.

Casagrande precisou segurar as investidas de Allam Khodair na volta final, com o piloto da Blau fechando o pódio. Completaram o top 10: Daniel Serra, Denis Navarro, Ricardo Zonta, Guilherme Salas, Gaetano di Mauro, Rubens Barrichello e Lucas Foresti.

Na primeira corrida, Guilherme Salas fez uma boa corrida, defendendo as investidas de Ricardo Zonta para converter a pole em vitória, enquanto Ricardo Maurício e Gabriel Casagrande fecharam o top 10. Aplicando a inversão dos dez primeiros colocados para a formação do grid na segunda corrida, tivemos Casagrande na pole, com Maurício fechando a primeira fila.

Na largada, Casagrande saiu bem e se manteve em primeiro, enquanto a confusão reinava mais atrás, com várias batidas que resultaram em danos pelo grid. Entre eles, Ricardo Maurício, Átila Abreu, Danilo Dirani e Cesar Ramos, que abandonaram.

Os detritos na pista forçaram a direção de prova a acionar o safety car com menos de dois minutos transcorridos na regressiva de 30. Foi anunciado ainda que os incidentes serão analisados após a prova.

A direção de prova autorizou a bandeira verde com 23 minutos para o fim. Neste momento, Casagrande liderava, com di Mauro em segundo, Khodair em terceiro, Camilo em quarto e Salas em quinto.

Casagrande saiu com tranquilidade, enquanto Khodair foi pra cima de di Mauro, levando Camilo junto. Já o vice-líder do campeonato, Serra, vinha em sexto, atacando Salas.

Com 19 minutos para o fim, o safety car foi acionado novamente, devido ao abandono de Bruno Baptista, com problemas na suspensão do carro que o levaram a perder o controle.

A janela de paradas foi acionada com 14 minutos para o fim, uma volta após a saída do safety car da pista para a remoção do carro de Baptista.

Com a janela de paradas se encerrando com 06 minutos ainda no cronômetro, e a ordem de forças reestabelecida, a prova tinha um novo líder: Thiago Camilo, que abria uma vantagem considerável para Casagrande, que se envolvia em uma briga direta pela liderança do campeonato, com Serra pressionando pela segunda posição. Khodair e Navarro completavam o top 5.

Enquanto Camilo seguia abrindo, chegando a 3s de vantagem, a disputa entre Casagrande e Serra permitia ainda que outros pilotos se aproximassem, formando um pelotão que se estendia até Salas, na sétima posição.

A última volta ainda teve uma cena inusitada, com Beto Monteiro tendo que sair correndo de seu carro, que estava pegando fogo. Com sorte, sem maiores problemas para o piloto.

No final, Thiago Camilo teve tranquilidade para vencer a corrida 2 no Velocitta, encerrando a 10ª etapa da temporada 2021, apesar da forte aproximação de Gabriel Casagrande. O líder do campeonato conseguiu segurar as investidas de Allam Khodair para terminar em segundo, com o piloto da Blau em terceiro.

Completaram o top 10: Daniel Serra, Denis Navarro, Ricardo Zonta, Guilherme Salas, Gaetano di Mauro, Rubens Barrichello e Lucas Foresti.

A Stock Car Pro Series retoma as atividades em 21 de novembro, com a penúltima etapa da temporada 2021 em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo nacional, além das transmissões de todas as atividades em português e em inglês.

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Dif. Líder 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla - 2 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1.476 3 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1.842 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 2.334 5 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 2.859 6 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 3.087 7 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 3.634 8 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 5.777 9 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 8.018 10 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 9.205 11 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 9.771 12 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 10.149 13 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 10.830 14 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 12.322 15 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 13.200 16 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 15.082 17 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 16.064 18 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 18.701 19 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 19.143 20 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 19.669 21 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 27.550 22 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1 Lp. 23 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 2 Lp. 24 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 6 Lp. 25 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 9 Lp. 26 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 14 Lp. 27 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 14 Lp. 28 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze - 29 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla - 30 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze - 31 128 Danilo Dirani Scuderia CJ Corolla -

Veja como foi a Stock Car Pro Series no Velocitta:

