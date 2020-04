Sette Câmara coloca Super Fórmula Japonesa no mesmo nível da Indy

Sérgio Sette Câmara se juntou à equipe B-Max Racing/Motopark na Super Fórmula Japonesa em um último momento, substituindo Pietro Fittipaldi na véspera do primeiro teste de pré-temporada na semana passada, no Fuji Speedway.

Isso aconteceu depois que ele apareceu nos testes da Indy, no Circuito das Américas, em fevereiro representando a Carlin.

O brasileiro não estaria atraído por nenhuma meta específica para o ano na Super Fórmula, mas disse que os pódios conseguidos por Lucas Auer e Harrison Newey no primeiro ano da aliança B-Max/Motopark deu a ele esperança de que pudesse ter pelo menos sucesso semelhante em 2020.

"É difícil saber como estarei aqui", disse ele ao Motorsport.com. "Tenho grandes esperanças, acredito nas pessoas que trabalham aqui. Conheço a Motopark [da Fórmula 3], e os japoneses [B-Max] estão sendo muito metódicos e trabalhando em alto nível.

"Alguns pilotos da Europa podem ver as corridas no Japão como um degrau mais baixo, mas eu fiz o teste na Indy e respeito a [Super Fórmula] igualmente, porque é um nível realmente alto. Você traz uma equipe europeia para cá e eles não estão vencendo. Eles precisam trabalhar muito para estar na frente.”

"A Motopark é uma equipe de alto nível, assim como a B-Max, eles produziram bons resultados já no ano passado, agora esperamos que eles possam dar outro passo. Vamos ver."

Ele acrescentou: "Quero dar um passo à frente na minha carreira. Não necessariamente em uma direção específica, mas de uma maneira positiva, para que no final do ano eu possa olhar para trás com positividade e satisfação.”

"Vencer é o melhor caminho, mas pode ser diferente e ainda ser um bom ano."

Sette Câmara concluiu o teste com o 12º melhor tempo no segundo dia e o 17º mais rápido geral, superando o companheiro de equipe Charles Milesi.

Comparando o SF19 com o carro da F2 a que ele estava acostumado, Sette Câmara comentou que o carro da categoria japonesa é "muito superior".

"Você precisa guiar com total atenção o tempo todo", disse ele. "Isso torna tudo muito divertido. Quando você está na temperatura certa, o carro permite que você tenha uma velocidade incrível nas curvas.”

"É muito superior ao F2 em termos de desempenho. É difícil julgar quão mais rápido, mas a potência do motor e a capacidade dos pneus, força de tração... é um passo considerável.”

Confira imagens de Sette Câmara na Super Fórmula Japonesa