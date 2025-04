O TCR South America encerrou a etapa de Oberá, segunda da temporada 2025, com uma corrida movimentada no circuito argentino. A vitória ficou com um piloto da casa, com Juan Ángel Rosso levando a melhor após uma entrada tardia do SC, com o brasileiro e atual campeão da categoria, Pedro Cardoso, em segundo.

A corrida 2 teve Santino Balerini na pole, com Fabricio Pezzini em segundo. O brasileiro melhor colocado era Rapha Reis em quinto.

Em uma largada limpa, Balerini e Pezzini mantiveram suas posições, enquanto Nelsinho Piquet, que chegou na etapa na vice-liderança, viu sua corrida ser comprometida com problemas no carro, que o levaram aos boxes. O brasileiro chegou a voltar à pista, mas precisou abandonar de vez na sequência.

Aos poucos, Pezzini foi perdendo performance em relação aos pilotos da ponta, caindo para quarto após os dez minutos iniciais da prova.

Na sequência, um susto. Nienkotter rodou e acabou fora da pista, na grama. Ao tentar voltar, a piloto calculou mal o momento de saída, voltando bem na frente dos primeiros colocados, evitando por pouco um acidente maior.

Buscando crescer na classificação para manter a liderança do campeonato, Leonel Pernía passou a partir pra cima de Pedro Cardoso, buscando a sexta posição, mas isso abriu caminho para o argentino perder para Yannantuoni também. Buscando se livrar da pressão, o atual campeão do TCR passou a atacar Reis, mas os dois se encontraram na pista, com Rapha levando a pior e caindo para oitavo.

O SC precisou ser acionado a 5min do fim, após Yannantuoni perder o controle do carro em meio a uma disputa com Ramirez pela quarta posição, terminando preso na grama.

A bandeira verde foi acionada novamente a 2min do fim, abrindo caminho para uma final disputada. Isso deu a chance a Juan Ángel Rosso de garantir a vitória, com Pedro Cardoso em segundo e Leonel Pernía completando o pódio.

O TCR South America volta a correr entre 09 e 11 de maio em San Juan Villicum, a terceira de quatro etapas em solo argentino.

Confira o resultado da corrida 2 do TCR South America em Oberá:

1 - Juan Ángel Rosso

2 - Pedro Cardoso

3 - Leonel Pernía

4 - Santino Balerini

5 - Fabricio Pezzini

6 - Raphael Reis

7 - Genaro Rasetto

8 - Enzo Gianfratti

9 - Adrian Chiriano

10 - Tiago Pernía

11 - Luis Ramirez

12 - Maria Nienkotter

13 - Fabian Yannantuoni

