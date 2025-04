Desde que Oscar Piastri estreou na Fórmula 1 pela McLaren, há duas temporadas, tornou-se quase um clichê dizer que o principal fator que o separa de seu companheiro de equipe, Lando Norris, é seu desempenho nos treinos classificatórios.

Uma visão geral das estatísticas parece confirmar isso: em 2023, Norris superou Piastri nos treinos classificatórios em 15 a 7; em 2024 essa diferença aumentou para 20 a 4 - com o resultado de que, salvo algumas exceções, o australiano passou a maior parte do tempo atrás do companheiro de equipe na pista.

Surgiu a narrativa de que ele ainda não dominou a 'arte' de colocar os pneus no 'ponto ideal' que permite a Piastri extrair o máximo de desempenho de seu carro em uma única volta na classificação. Como resultado, para os críticos, ele se esforça demais nas corridas e também não tira o melhor proveito de seus pneus.

Mas a F1 é um jogo de detalhes e Piastri atribuiu seu forte início da temporada de 2025 a uma ampla gama de fatores, incluindo o fato de estar "afiado como um laser" nos pequenos detalhes que geram pequenos ganhos.

Em sua corrida em casa, a abertura da temporada na Austrália, Piastri se classificou a um décimo de segundo de seu companheiro de equipe, que fez a pole, e estava suficientemente próximo de Norris no início da corrida para sugerir pelo rádio que a equipe deveria pedir uma troca.

No final das contas, ele perdeu posições depois de passar por cima da zebra da curva 6 e quando saiu para fora da pista no momento que a chuva voltou, mas lutou para ficar no top 10.

Oscar Piastri, McLaren, Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

No fim de semana seguinte, na China, em um circuito no qual ele teve dificuldades na temporada anterior, Piastri colocou seu MCL39 na pole e venceu, enquanto Norris foi relativamente mal na classificação e não parecia estar disposto a enfrentar um desafio sério na corrida.

Embora duas etapas representem um pequeno conjunto de amostras, Piastri deixou claro, quando perguntado sobre essa aparente melhora, que não se tratava apenas de examinar os tempos de volta e as temperaturas dos pneus.

"Não é necessariamente tão detalhado como isso, mas foi e ainda é sobre todas as pequenas coisas", disse. "Mesmo nos dois treinos classificatórios deste ano, vimos que tudo foi decidido por margens muito pequenas. Acho que no ano passado eu estava sempre do lado errado dessas pequenas margens".

"Portanto, trata-se de tentar, de certa forma, analisar todos esses números, todas as coisas diferentes, como você gerencia os pneus, se consegue um slipstream ou não, todos os tipos de pequenas coisas que se somam e podem não parecer muito. Mas quando você soma todos eles, é a diferença entre, em muitos casos, o primeiro e o segundo lugar".

"Obviamente, uma parte incrivelmente importante do fim de semana agora é a classificação na pole".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Então, sim, é diferente em todos os lugares, mas acho que é apenas uma questão de ser muito preciso em todas as pequenas coisas. Obviamente, pilotar bem e ter confiança no que está fazendo é o mais importante, mas acho que estamos todos no mesmo nível em que qualquer pequeno detalhe a mais que você possa obter é o que faz a diferença".

Piastri disse que tinha "algumas coisas" que queria trabalhar especificamente em Melbourne, com base na experiência dos últimos dois anos, e que isso havia aumentado sua competitividade lá. Mas a China era um local onde havia mais espaço para melhorias.

No ano passado, Xangai voltou ao calendário pela primeira vez desde que a pandemia da COVID-19 forçou o cancelamento da corrida em 2020.

A pista chinesa é incomum, pois o desempenho da parte dianteira do carro é um fator mais limitante do que a parte traseira: as curvas 'caracol' e a saída rápida para a reta traseira colocam altas tensões no pneu dianteiro esquerdo.

Além disso, no ano passado, os organizadores pintaram a superfície da pista por motivos estéticos, e ela se mostrou terrivelmente escorregadia. Piastri se classificou sete posições atrás de Norris na sprint e trabalhou até o oitavo lugar na corrida.

"Acho que eu disse na pré-temporada deste ano que não sentia que havia necessariamente um buraco em meus pontos fracos como piloto", disse.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Foi apenas uma questão de garantir que os buracos ao longo do caminho fossem preenchidos. Obviamente, foi uma amostra muito pequena, mas fiquei feliz com o fato de que, especialmente em uma pista em que tive muitas dificuldades, o desempenho foi tão diferente 12 meses depois. Acho que tentar manter esse nível de desempenho é o que vai ser importante".

"Algumas das limitações na China são bastante específicas, especialmente no que se refere aos danos causados aos pneus dianteiros".

"Eu tinha alguns pontos de interrogação sobre se era apenas a pista ou se os pneus se comportavam de uma forma que me convinha mais naturalmente [em 2025], mas, depois de analisar o fim de semana, não acho que tenha sido apenas uma coincidência agradável o fato de ter sido um fim de semana forte. Acho que isso se deveu a uma boa preparação".

"Não sei se isso ainda está funcionando. Mas acho que, para mim, analisar aquele fim de semana me deu ainda mais confiança do que a que ganhei durante o fim de semana, ou acrescentou mais do que isso".

O 'elefante na sala', especialmente no que diz respeito à McLaren, já que ela precisa gerenciar o relacionamento entre seus dois pilotos, é se Piastri pode agora montar um desafio de campeonato para Norris. Após a decepção da Austrália, terminar em segundo lugar no sprint chinês e vencer o GP levou Piastri ao quarto lugar na classificação, 10 pontos atrás de Norris.

Embora essa possa parecer uma diferença pequena, considerando as mudanças ao longo da temporada, nunca vale a pena ficar muito atrás no início- no ano passado, a McLaren só começou a se destacar depois de uma atualização do carro no GP de Miami, quando Max Verstappen já havia criado uma margem que conseguiu defender contra Norris nas corridas restantes.

E, nessa causa, é claro, Norris não foi ajudado pelo fato de a McLaren parecer hesitar em dar prioridade a ele em vez de Piastri.

"É claro que eu quero tentar reverter a diferença que temos", disse Piastri, "mas faltando 22 corridas para o fim do ano, seria muito estressante se você já estivesse se preocupando com essa diferença".

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Sim, eles podem ser ganhos e perdidos no início do ano, mas também podem ser ganhos e perdidos no final do ano. As seis primeiras corridas são tão importantes quanto as seis últimas".

"Eu mesmo já tive muitos campeonatos em que você olhava para as lacunas e para os pontos perdidos e coisas do gênero - e geralmente não olhava para o momento do ano em que eles surgiram, apenas olhava para o fato de que havia pontos perdidos durante a temporada em algum momento".

"Portanto, acho que esses fins de semana em que você maximiza o desempenho são a base de tudo", conclui.

